Maersk Drilling har i løbet af coronakrisen foretaget flere fyringsrunder. Over to omgange i foråret blev der varslet fyringer af samlet 500 ansatte. (Arkivfoto)

Maersk Drilling ramt af corona: 2020 vil give milliardminus

Maersk Drilling har mindre at lave under coronakrisen. 2020 kan byde på et underskud på over ti milliarder.