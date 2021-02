Madudbringning til døren pynter på Ubers regnskab

Det viser selskabets regnskab for oktober, november og december, der er offentliggjort onsdag aften.

Verdens største kørselstjeneste, amerikanske Uber, melder, at indtægterne i køre- og leveringsvirksomheden steg i fjerde kvartal af 2020, og det forventer at nå sit mål for året.

Især madudbringningen i Uber Eats voksede i det fjerde kvartal. Det skyldes, at mange lande og amerikanske delstater var under nedlukning som følge af coronakrisen, hvor restauranter holdt lukkede, og det fik folk til at bestille mad bragt til døren.

Udbringningsindtægterne er mere end tredoblet i forhold til sidste år og steg med omkring 1,36 milliarder dollar. Det er en stigning på 19 procent fra tredje til fjerde kvartal.

Aktien faldt 2,4 procent efter lukketid efter at være steget med 6,0 procent i løbet af dagen.

Det skete som en reaktion på, at den mindre kørselskonkurrent Lyft meldte tirsdag, at den kunne nå et overskud i tredje kvartal dette år. Det er tre måneder tidligere end først forventet.