Se billedserie Direktør for MMT Group A/S er 46-årige Ronni Madsen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Madsen Multi Team under Storebæltsbroen de næste tre år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madsen Multi Team under Storebæltsbroen de næste tre år

Erhverv - 11. maj 2021 kl. 07:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Det var min far, der sagde, at virksomheden skulle have et godt navn, da jeg stiftede den tilbage i 2005, og han synes, at Madsen Multi Team lød meget godt, så sådan blev det. I dag kender alle os som MMT Group A/S, siger administrerende direktør 46-årige Ronni Madsen,

Erhverv Sjælland besøger virksomhedens hovedkontor på Møllevangen i Korsør. En afdeling findes også i Esbjerg. Overfladebehandling og vedligeholdelse er den absolutte spidskompetence.

Fra maj og tre år frem med en mulig et-årig forlængelse er det MMT Group A/S, der har medarbejdere, slibemateriel, epoxy og maling ombord på en specialbygget platform, der kører ud under bunden af hængebroen på Storebæltsbroen fra Korsør til Sprogø. Stort set i ubemærkethed fra broens bilister, der hverken ser eller mærker arbejdet under dem. Når pylonerne passeres, kan platformens sider slås ned.

- Jeg er uddannet autolakerer og arbejdede som sådan, men fik en omgang med stress. Herefter fik jeg arbejde på en olieplatform, hvor jeg mødte Kim (Christensen, red). I de uger, vi var i land, blev vores arbejde med overfladebehandling fortsat efterspurgt, så vi endte med at etablere egen virksomhed.

- Man kan vel sige, at det er mig, der har lært dig op, lyder det med et grin fra Kim Christensen, der som sitemanager er virksomhedens næstkommanderende.

Tit på landevejen 54-årige Kim Christensen har senest haft travlt med at ansætte nye medarbejdere. Dels på grund af den nye ordre på Storebæltsbroen, og dels fordi sommerhalvåret er højsæson for vedligeholdelse og overfladebehandling.

- Med vores afdeling i Esbjerg bruger jeg en del tid på vejen, men vi er lykkedes med at finde de folk, som vi skal bruge, hvis ellers dagens ansættelsessamtale går, som jeg forventer. I højsæsonen er vi op mod 100 i firmaet. Året rundt mellem 40 og 50, siger Kim Christensen.

Ronni Madsen bemærker, at den store ordre på Storebæltsbroen også var tæt på at komme i hus for tre år siden.

- Vores bud lå blot 20.000 kroner over årligt - altså samlet 60.000 i forhold til det firma, der vandt, siger Ronni Madsen.

Jagter rust og korrosion Underdelen af østbroen med den store hængebro i midten er fremstillet af stål, der skal bruge en tæt malet overflade for at være beskyttet mod den konstante påvirkning af saltvand, regn og vind.

- Vi vil gennemgå konstruktionerne løbende for rust og korrosion, og hver gang vi finder noget, bliver det renset i bund med enten water jetting eller sandblæsning. Efterfølgende bliver det coated med epoxy, så vi beskytter broen bedst muligt i lang tid, forklarer Ronni Madsen.

Han tilføjer, at især påvirkning af saltvand betyder, at konstruktionerne skal renses ordentligt, inden de lukkes til igen.

- Hvis ikke du renser og vasker ordentligt, sliber du salt ind i stålet, og så er du lige vidt. For os handler det om, at vi skal levere noget fagligt arbejde, som vi kan være stolte af, og som kan være med til at sikre levetiden på vores bro, siger Ronni Madsen.

Ny stor opgave Han glæder sig over, at en ny stor vedligeholdelses-opgave i københavnsområdet ser ud til at gå Madsens Multi Teams vej, når nogle få manglende kontraktlige teknikaliteter er faldet på plads.