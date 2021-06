Madanmeldere kårer Alchemist til Europas bedste restaurant

Danske Alchemist topper seneste rangliste over bedste europæiske restauranter hos Opinionated About Dinings.

Den danske restaurant Alchemist er kåret som den bedste restaurant i Europa af anmelderne hos Opinionated About Dinings (OAD).

Det fremgår af den seneste rangliste på OAD's hjemmeside.

OAD startede egentlig som en privat madblog for amerikaneren Steve Plotnicki. Bloggen udviklede sig dog hurtigt, efter at Plotnicki udsendte et spørgeskema til bloggere og madvenner rundt om i verden for at høre, hvilke restauranter de mente, var de bedste.

Det udviklede sig siden til en decideret restaurantrangliste, som i dag er blevet til 11 lister. En af dem er over de bedste restauranter i Europa, som Alchemist har fået æren af at toppe.

Alchemist har adresse på Refshaleøen i København og er ejet af kokken Rasmus Munk. Han åbnede restauranten i 2019 efter tidligere at have lukket et spisested af samme navn på Østerbro.

Alchemist er formentlig bedst kendt for sin 50 retters menu, der er inspireret af alkymisterne, som forsøgte at forfine, modne og perfektionere fysiske objekter.

Også andre danske restauranter er med på OAD's Europa-rangliste. Geranium fra København sniger sig lige med i top ti med en tiendeplads, mens Noma, der ligeledes ligger i København, har fået en ellevteplads.

Alle har mulighed for at stemme til OAD's lister ved at lade sig registrere som bruger på hjemmesiden.

Listerne opgøres typisk på baggrund af mere end 100.000 anmeldelser fra over 5000 brugere. Men ifølge Berlingske er det i realiteten en snæver gruppe på omkring 100 personer, som er mest aktive og har den største indflydelse.

Det skyldes, at anmelderne bliver vægtet efter antallet og vigtigheden af deres indberetninger til OAD's hjemmeside.

På hjemmesiden er der således også en rangliste over stemmeberettigede, der typisk er personer, som under normale omstændigheder spiser på restaurant omkring 100 gange om året. Og det i hele verden.

På ranglisten har Steve Plotnicki selv andenpladsen, mens japaneren Takefumi Hamada topper listen.

Der er ingen danskere på ranglisten, der består af 200 anmeldere.