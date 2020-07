Lyspunkt i ledigheden efter tre ugers tristesse

Antallet af tilmeldte ledige faldt i sidste uge med 1349 personer. Det sker efter tre uger med markante stigninger, viser tal fra Jobindsats.dk. Det betyder, at flere personer frameldte sig ledig end tilmeldte sig ledig i sidste uge.

Samlet er der siden uge 11, der startede mandag 15. marts, kommet 48.382 flere tilmeldte ledige. Statsminister Mette Frederiksen og regeringen varslede i uge 10, at store dele af landet ville blive lukket ned for at bremse udbredelsen af coronavirus.

- Den dalende arbejdsløshed i sidste uge er godt nyt, ovenpå at arbejdsløsheden er steget de foregående tre uger. Det var ventet, at vi i uge 28 ikke ville se en lige så stor stigning i ledigheden som i uge 27.

- Det skyldes, at i starten af juli fandt en række personer, der i marts var blevet opsagt med tre måneders varsel, ind i ledighedsstatistikken, skriver seniorøkonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver i en kommentar til tallene.

De seneste tre uger har da også budt på markante stigninger i antallet af tilmeldte ledige. Samlet er det kommet over 7200 til ledighedskøen i den periode.

Bedringen i uge 28 fjerner ikke frygten for, at der kan komme flere ledige fremover. Flere af de store støttepakker til erhvervslivet, der skulle hjælpe det gennem coronakrisen, er ved at udløbe.

Samtidig begynder virksomheder ikke mindst i turistindustrien nu at få bedre gennemsigtighed, når det kommer til, hvordan coronakrisen vil påvirke efterspørgslen.

- Det bliver derfor en vaskeægte gyser at følge udviklingen i ledigheden hen over sommeren. Som det ser ud nu, er der udsigt til flere arbejdsløse når sommerferien er overstået, og vi går ind i efteråret.

- Vi forventer særligt en stor stigning i ledigheden af personer, der hidtil har været ansat i turisme- og oplevelseserhvervene, som også tæller hoteller og restauranter, skriver Kristian Skriver i sin kommentar.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af nettoledige steget fra 88.300 i februar til 151.600 i maj.

Nettoledigheden dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der er klar til at tage et job - eksklusive ledige i aktivering.