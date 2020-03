Se billedserie AV- og ejendomschef hos Comwell Roskilde, Michael Anker Hansen (til venstre) og servicechef Lars Karup fra Bøttcher Fog A/S i den ene af to hotellets restauranter. Begge restauranter har fået intelligent lysstyring, så medarbejderne kan styre hver enkelt lampe. Samtidig er flere scenarier programmeret, og her er det frokostbelysning.

Lys er ikke bare lys

Erhverv - 19. marts 2020 kl. 11:59 Af Af Britt Nielsen Foto: Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke længere nok, at maden i restauranten er virkelig lækker. Gæster på hoteller og i restauranter går efter den fuldendte oplevelse, og det betyder blandt andet også det rigtige lys.

- Gæsterne tænker først over lyset, hvis det ikke er behageligt, siger AV- og ejendomschef Michael Anker Hansen fra Comwell Roskilde.

I forbindelse med renoveringen af hotellets to restauranter blev mulighederne for et nyt lyssystem undersøgt i samarbejde med det lokale elinstallatørfirma Bøttcher Fog A/S.

Derfor har Comwell som de første i Danmark fået et helt særlig intelligent lyssystem med LED fra B.E.G, som hedder Dali.

- Vi kendte det ikke, men så talte vi med en underleverandør, som fortalte, at vi har noget, som kan det og det og det. Jeg nævnte det for Michael, som blev interesseret, fortæller servicechef Lars Karup fra Bøttcher Fog.

Den gamle belysning kunne dæmpe op eller ned i hele restauranten, mens den nye belysning har flere muligheder. Hele lokalet er delt op i zoner, men det er også muligt at styre hver enkelt lampe.

På forhånd er der programmeret en morgen- og en frokostbelysning, samt to aftenbelysninger. Om aftenen er lyset nemlig delt op i vinter og sommer.

Lamperne er delt op i en grundbelysning og en masse lamper, hvilket supplerer hinanden. Det kan være, at når man kommer ind i rummet, oplever man, at der er dæmpet blød belysning, men når man sætter sig ved bordet, er der mere lys.

- Lys er ikke bare lys. I dag bliver de fleste armaturer leveret med en slags software, som hedder daily protocoler. Alle armaturer har en adresse, og derfor kan man nemt styre dem, siger Lars Karup.

Stor brugervenlighed I Comwells ene restaurant er Michael Anker Hansen klar til at vise, hvordan der står en tablet i et hjørne. Her kan alle de ansatte få et visuelt overblik over lyset, da der er en tegnng over alle bordene.

Michael Anker Hansen trykker på et bord i tabletten, og så dukker oplysningen om, hvor meget lysstyrken er på, op. Så er det nemt at skrue op eller ned med en finger.

- Det er et meget simpelt system, siger Michael Anker Hansen og viser, at hvis der eksempelvis bliver gjort rent, kan medarbejderne trykke på en knap, og så er der fuld belysning over det hele.

- Så de kan se skidtet, siger han med et smil.

Det intelligente lys giver også den fordel, at når der er flere selskaber i samme lokale, kan Comwell regulere lyset, så det passer til hvert enkelt selskab og samtidig slukke lyset, hvis der er områder uden gæster.

- Det gør en markant forskel for stemningen, gæsternes tilfredshed, samt ikke mindst energiforbruget. Vi har reduceret vores forbrug med 30-40 procent, fortæller Michael Anker Hansen.

En slags showroom Da Bøttcher Fog og Comwell gik i gang med projektet, var det nyt for alle parter.

Siden har restauranterne udviklet sig til en slags showroom.

- Konsulenten fra softwarefirmaet har spurgt, om han må komme og vise det frem for andre, og vi har sagt, at han er velkommen, siger Michael Anker Hansen og forklarer, at hans kollegaer i hele Comwell-koncernen også er meget interesseret.

De udveksler jævnligt erfaring, og Michael Anker Hansen kan godt forestille sig, at denne lysstyring vil brede sig til andre af hotellerne.

Han overvejer at få systemet i de store mødelokaler.

- Vi får tit forespørgsler, om vi ikke lige kan det eller det. Vi får de sjoveste ønsker med hensyn til lys, fortæller Michael Anker Hansen og viser et auditorium, hvor der både er mange lamper og sidelys.

Lars Karup fortæller, at systemet især passer til større lokaler, hvor der er mange mennesker. Han håber, at flere vil få øjnene op for mulighederne.