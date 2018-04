Se billedserie To administrende direktører i en container. Til venstre er det Claus Bildsøe Astrup fra CleanCharge Solutions, og til højre er det Jesper Boie Rasmussen fra Nerve Smart Systems. Begge firmaer arbejder med ladestationer til el-biler. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lynhurtige opladninger gør el-biler attraktive

05. april 2018

Af Britt Nielsen

Forestil dig en dag ude i fremtiden. Din bil får ikke energi på en benzinstation, men når du eksempelvis skal ud at handle i det lokale shoppingcenter. Her er der ladestationer ved hver parkeringsplads.

Der er mange år til, at det bliver billedet. Eller er der?

Fokus på el-biler - og dermed også deres ladestationer - er i vækst, og nogle af dem, som rider med på bølgen, er de to søsterselskaber, CleanCharge Solutions og Nerve Smart Systems i Roskilde.

Nerve Smart Systems er i gang med at udvikle en hurtig ladestander til el-biler, som er koblet på et batteri. Det giver mere power, og batteriet, som er koblet til ladestanderen, betyder, at el-nettet ikke bliver overbelastet.

- Det, at vi kan styre batteriet, betyder, at vi kan fjerne en masse elektronik, som andre firmaer i branchen har. Det giver et minimalt energitab og en bedre økonomi, siger Nerve Smart Systems administrerende direktør, Jesper Boie Rasmussen og fortæller, at de batterier, der er ved ladestationerne, kan lagre overskudsstrøm, som så bliver brugt senere.

Det vil blandt andet betyde, at selv om alle biler bliver elektriske, så vil det ikke være nødvendigt at udbygge el-nettet.

- Denne batteriløsning er vi ved at få patent på, fortæller Jesper Boie Rasmussen og forklarer, at de senere skal finde ud af, om de vil outsource eller have produktionen in-house.

