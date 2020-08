Se billedserie Lykke Brinkløv blev hoteldirektør for Scandic Ringsted lige inden, det hele lukkede ned. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lykke forlod direktørstolen for at lave morgenmad og gøre rent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lykke forlod direktørstolen for at lave morgenmad og gøre rent

Erhverv - 20. august 2020 kl. 13:42 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Lykke Brinkløv tiltrådte som ny hoteldirektør på Scandic Ringsted i begyndelsen af marts, vidste ingen, at alting ville se anderledes ud 14 dage senere.

Ikke bare var jobbet helt nyt for Lykke Brinkløv, der kom fra café- og restaurantbranchen, men pludselig at skulle drive et hotel og navigere i en helt ny virkelighed, krævede alt af hende.

- Det har været lærerige, men også ekstremt hårde fem måneder, siger Lykke Brinkløv fra sin terrasse hjemme i Bjæverskov, hvor hun har holdt - en velfortjent - sommerferie fra hotellet, der har alle ugens dage, mandag til søndag, har holdt hende beskæftiget.

Lukket i fire uger Men som den 48-årige hoteldirektør siger:

- Selvom hotelbranchen virkelig lider, har nedlukningen faktisk også bidraget med gode ting.

Scandic Ringsted nåede at være midlertidigt lukket fra søndag den 1. april og stort set måneden ud.

Efter at have afskediget fem medarbejdere og sendt resten af staben hjem, vendte Lykke Brinkløv også ryggen til hotellet for udelukkende at komme tilbage for at tjekke efter, om alt nu var, som det skulle være.

Da Lykke Brinkløv igen kunne byde alle velkommen, var noget forandret. Hun havde egentlig forventet at skulle lære Excel bedre at kende for at udfylde tomrummet med et eller andet, men allerede på førstedagen stod der gæster på dørmåtten.

- Allerede i begyndelsen af maj vendte vores stamgæster i form af håndværkere og forretningsfolk stille og roligt tilbage. Vi havde okay belægning, men da forsamlingsforbuddet blev ophævet i juni, begyndte der for alvor at ske noget, siger Lykke Brinkløv og tilføjer entusiastisk:

- Her havde vi den største dag overhovedet. Alle vores værelser og mødelokaler var fuldt booket, og vi havde et kæmpe arbejde med at portionsanrette hver enkelt servering i caféen, siger hun om juni, der bød på en fyldt kalender med møder, konferencer og overnatninger.

- Og da industriferien ramte os i juli, havde vi så mange børnefamilier, at jeg tænkte: »hvad skal de dog alle sammen i Ringsted?«.

Greb svaber og grydeske Med det uventede opbud af gæster stod det pludselig klart for Lykke Brinkløv: Hun måtte komme ud fra direktørstolen og fatte grydeske og svaber selv. Kokken og store dele af rengøringspersonalet var jo hjemsendt, og pengene skulle spares.

- Jeg har både været morgenkok, hvor jeg har lavet morgenmaden, og så har jeg støvsuget og klargjort værelser i løbet af de sidste tre måneder, siger Lykke Brinkløv, der har trukket på sine mange erfaringer fra café- og restaurantbranchen, men også fra rengøringsvirksomheden ISS, hvor hun i mange år har arbejdet med Facility Management.

- Jeg har følt mig ekstremt heldig at have de erfaringer med mig, når jeg nu ikke har haft så meget viden og erfaring om hoteldrift, siger hun.

Den største udfordring som ny og uerfaren hoteldirektør var det administrative kaos, der viste sig i kølvandet på nedlukningen den 11. marts.

- Det var blandt andet refusioner og aflysninger af værelser, hvor vi kæmpede med mange utilfredse tilkendegivelser fra gæster, der ikke kunne få pengene tilbage, siger Lykke Brinkløv og tilføjer:

- Jeg har haft min tro væbner i min receptionschef. Hun har taget sig af alle de administrative udfordringer. Havde jeg ikke haft hende, havde jeg rent ud sagt været på den.

Bekymringen Det nylige smitteudbrud med coronavirus på slagteriet Danish Crown i Ringsted har ikke påvirket forretningen synderligt.

- Jeg har været bange for, om virusudbruddet på Danish Crown ville påvirke os, men lige nu ser det fint ud med belægningen.

Derimod har Lykke Brinkløv bekymret sig for naboen. Med den pludselige stigning i smittetallet var det længe uvist, hvorvidt samfundet ville åbne yderligere op og tillade Ringsted Kongrescenter og andre koncertsteder at gennemføre den bugnende efterårssæson, som er i vente.

- Vores store bekymring har været, hvorvidt Ringsted Kongrescenter overhovedet ville få lov til at åbne som planlagt til september. Det er vores største kunde, fordi vi leverer al mad og drikke ind til dem, siger Lykke Brinkløv og tilføjer:

- At man overvejede at skyde hele fjerde fase af genåbningen som følge af smittestigning, bekymrede mig meget.

Nu hvor kongrescenteret har fået lov til at slå dørene op fra 1. september, er der god mad i vente for koncertgæsterne. Lykke Brinkløv har netop fremlagt en menu, som sætter en ny gastronomisk kurs for Ringsted Kongrescenter og Scandic Ringsted.

- Vi har øget kvaliteten og skåret lidt ned på udvalget. Så nu kører vi en sæsonmenu, der kører i to-tre måneder ad gangen, hvorefter den bliver udskiftet, så den er mere afstemt efter årstiden, siger Lykke Brinkløv og uddyber:

- Det må gerne være lidt mere moderne, men hele tiden i tråd med vores kernepublikum. De vil måske gerne have noget velkendt i nye former, som for eksempel en koldskåls- i stedet for en citronfromage, siger hun.

Hurtig læringskurve Selv mener Lykke Brinkløv, at hun i den grad er vokset med opgaven i løbet af de sidste fem måneder.

- Det ville have taget år at komme så langt, som jeg er kommet på fem måneder. Coronakrisen var været en enestående mulighed for virkelig at træde i arbejdstøjet og gå forrest, siger hun og tilføjer:

- Jeg har i den grad fundet anledning til at vise teamet, hvem jeg er, og hvor jeg gerne vil hen med hotellet.

Lykke Brinkløvs indtryk af medarbejderne på Scandic-hotellet er heller ikke til at tage fejl af.

- Jeg har virkelig fået et godt indtryk af mine medarbejdere. Hold da op, hvor har de knoklet og kæmpet uden at vide, om de havde noget job i sidste ende, siger hun og slutter:

- Jeg er meget stolt af dem.