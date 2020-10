Se billedserie Kenn Carlsens lydhistorier er seks minutter lange, så det kræver en del redigeringsarbejde at skære dem til. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lydhistorier åbner sindet for sikker adfærd på jobbet

Erhverv - 29. oktober 2020 kl. 12:21

Af Anders Spanggaard Lyd kan noget helt særligt - og det er det, virksomheden Safesounds - LydCarlsen i Roskilde arbejder med, når de forsøger at få håndværkere til at tage deres egen og kollegernes sikkerhed alvorligt.

- Det er på en måde som at have en tryllestav. Mange af de håndværkere har været på adskillige kurser i sikkerhed på arbejdspladsen, og de gider faktisk ikke. Men med lydhistorien har jeg en tryllestav, jeg kan ramme dem med, forklarer Kenn Carlsen, indehaver af Safesounds.

Han har arbejdet med sikkerhed i tre år og er helt klar over, at mange håndværkere bestemt ikke er vilde med at blive sat på skolebænken for at høre om sikkerhed. Men ved udelukkende at bruge lyden til at skildre en ulykke, som en kollega har oplevet, danner medarbejderne deres egne billeder inde i hovedet, og man få en mere direkte adgang til sindet og kroppen end ved at bruge billedmediet.

- Lyden tager dem ind i et rum, hvor de kommer på en rejse. På den rejse kommer de ud for nogle oplevelser, som de forhåbentlig ikke har oplevet selv. Men det er oplevelser, der foregår i deres eget miljø, som de genkender i alle enkeltheder, for eksempel lyden om morgenen i en skurvogn eller lyden af et stød, så der er noget genkendeligt, de kan forholde sig til, lyder det fra Kenn Carlsen.

Ulykken på arbejdstroljen Han laver lydfortællinger, der er omkring seks minutter lange, og i løbet af den korte tid kan han efter eget udsagn flytte 100 håndværkere fra at være rimeligt negative overfor sikkerhedsundervisningen til at sidde helt ude på kanten af stolene og ville mere sikkerhed med sine kolleger

Lydhistorierne skitserer en genkendelig hverdagssituation på en given arbejdsplads, gengivet ned i mindste detalje. Medarbejderne genkender lydene fra deres eget arbejde og sætter billeder på det hørte og på et splitsekund er de dybt inde i historien. De oplever at være direkte til stede, også når situationen udvikler sig til for eksempel en ulykke.

En af historierne fra Kenn Carlsen handler om en ulykke, hvor en elektriker får stærk strøm igennem sig fra en køreledning, mens han arbejder på en arbejdstrolje. Elektrikeren overlever ikke mødet med køreledningen, men det gør hans kollega og lærlingen, som fortæller historien.

Kollegaen blev efterfølgende sygemeldt og måtte stoppe som elektriker.

Det er en historie, der gør stort indtryk og brænder sig fast hos tilhørerne.

- Vi sidder med et lydbillede, men det var lige før, der også var lugt og syn. Jeg har stadigvæk et billede af, at jeg har set det her, selv om jeg kun hørte det. Det var en meget stærk oplevelse sansemæssigt, fortæller elektrikeren Henning fra virksomheden EL:CON tre måneder efter, han hørte lydhistorien om ulykken.

Eksperten fra Arbejdsmedicinsk Klinik er også helt med på, at lyd kan noget særligt.

- I forhold til læring, så kan det helt klart noget. Men også i forhold til at ændre praksis omkring sikkerhed, fordi det kommer tættere på, fordi det berører følelserne,

udtaler Regine Grytnes, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicinsk klinik.

Kenn Carsen lægger aldrig selv stemme til lydhistorierne. Han påpeger, at det jo drejer sig om autentiske historier, og derfor fortæller han ikke historien. Det skal være en håndværker, som selv har oplevet hændelsen, lydhistorien handler om.

- Det bliver jo langt mere vedkommende og troværdigt, når håndværkerne på et sikkerhedskursus får fortalt historien af en af deres egne, mener Kenn Carlsen.

Langtidshukommelsen Kenn Carsen fortæller, at lyd kan noget helt specielt, fordi håndværkerne ud fra deres egen erfarings- og følelsemæssige horisont laver personlige billeder til fortællingen, som gør, at de oplever at være direkte tilstede i selve ulykken. Sindet reagerer ved at placere denne intense oplevelse i langtidshukommelsen, fordi det netop er hukommelsens vigtigste funktion at passe på os i fremtidige situationer. Her igger det som en erfaring, der hele tiden aktiveres, når man som håndværker kommer ud i arbejdssituationer, der minder om arbejdet i lydhistorien. Resultatet er en større opmærksomhed på egen praksis men også på makkerens praksis til glæde for alle parter - også de pårørende. Lyd kan i denne sammenhæng give en personlig oplevelse som er endnu stærkere og hurtigere end video og film og derfor er dokumentariske lydhistorier et virkelig godt virkemiddel i arbejdsmiljømæssig sammenhæng.

De lyttende håndværkere bliver ramt både i deres professionalisme og i deres følelser og mærker på egen krop, hvordan ikke-sikker adfærd har alvorlige konsekvenser. Samtidig med at den indre film kører, åbnes deres erindringer om situationer, de selv har stået i. Oplevelsen motiverer til at ville mere sikkerhed, og til at tale om sikkerhed med deres kolleger, der netop har været gennem samme oplevelse.

- Vi har brug for at få udpenslet de her historier og få dem ind under huden, som om vi selv havde oplevet dem for at være opmærksom på dem. Heldigvis er der ikke mange elektrikere, der oplever alvorlige tavleulykker, som er dem, man primært bliver slået ihjel af. Vi skal fandme alligevel være opmærksomme på dem hver dag, siger elektrikeren John fra EL:CON.

Safesounds har blandt andet produceret historier til Dansk industri om ulykker med gaffeltruck, til Land- og skovbrug om farerne ved omgangen med store maskiner se link "Fritrækningen "(og hør en historie). For tiden er Safesounds i gang med at producere en historie om ulykker i sporarbejdet på jernbanerne.