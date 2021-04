Lukkede parker skærer milliarder af Lego-familiens overskud

Nedlukningen af Legoland-parkerne under coronapandemien har kostet en del penge for Kirkbi.

Det viser årsregnskabet fra Kirkbi-koncernen, der har store ejerandele i både Legoland-parkerne og legetøjsproducenten Lego.

I 2020 har Kirkbi-koncernen tjent 6,4 milliarder kroner. Det er mere end en halvering i forhold til de 16,8 milliarder kroner, der blev tjent året før.

En del af det faldende resultat hænger sammen med ejerskabet i selskabet Merlin Entertainments, som Kirkbi ejer lidt under halvdelen af.

Merlin Entertainments er det selskab, der står bag Legoland-parkerne.

Sidste år har Legoland-parkerne været ramt af færre besøgende på grund af coronapandemien, der betød, at parkerne skulle være lukkede i lange perioder.

De færre besøgende har medvirket til, at Merlin Entertainments i 2020 tabte to milliarder kroner efter at have tjent 135 millioner kroner året før.

Kirkbi-koncernen fungerer som en slags pengetank for Kirk Kristiansen-familien, som grundlagde Lego. I dag er familien blandt de rigeste i Danmark.

Både tredje og fjerde generation i Kirk Kristiansen-familien har i dag aktive roller i Kirkbi-koncernen i form af forskellige bestyrelsesposter.

Kjeld Kirk Kristiansen, tredje generation i familien, er bestyrelsesformand for Kirkbi-koncernen. Sønnen Thomas Kirk Kristiansen er menigt medlem af bestyrelsen.