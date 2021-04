Lufthavn savner stadig passagerer - sætter lid til politisk plan

For indtil videre har 2021 fortsat tendensen fra størstedelen af 2020, hvor der var et markant fald i antallet af rejsende igennem lufthavnens terminaler.

Set over de første tre måneder af 2021 har 430.000 personer rejst igennem lufthavnen. Det oplyser Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

De 430.000 personer svarer til det, der ville være rejst igennem lufthavnen på blot fem dage før coronapandemien. Her var der i gennemsnit 83.000 rejsende dagligt.

- Det ser trist ud lige nu. Luftfarten er stadig helt i knæ, og op mod 10.000 job er forsvundet i og omkring Københavns Lufthavn, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i lufthavnen.

- Flyselskaberne har masser af sommerrejser klar i programmet. Men alt afhænger nu af vacciner, det kommende EU-coronapas, smitteudviklingen, restriktionerne og den nye genåbningsplan for hele branchen.

Tirsdag aften blev et bredt flertal i Folketinget enig om en genåbningsplan for rejsebranchen. Planen betyder, at det skal blive lettere at rejse til udlandet.

Det sker blandt andet, ved at det såkaldte incidenstal for at åbne og lukke visse lande og regioner bliver hævet markant. Således bliver det altså muligt at tage til flere lande og regioner uden senere at skulle gå i isolation.

Rejserestriktionerne skal lempes i fire faser frem mod forventeligt 26. juni. Fase 1 træder i kraft onsdag 21. april.

Fra Københavns Lufthavn, der er den største lufthavn i Danmark, er der ros til aftalen. Den skaber ifølge Peter Krogsgaard mere forudsigelighed.

- Det er glædeligt og vigtigt for flyselskaberne og rejsebureauerne, at danskerne nu kan begynde at planlægge sundhedsmæssigt forsvarlige rejser.

- Samtidig er det også vigtigt for den danske turismesektor, at i første omgang europæiske turister kan planlægge sommerrejse til Danmark, siger Peter Krogsgaard.

Ud fra Københavns Lufthavns tal ser det ud til, at der har været personer, som har været ude at rejse i og omkring påsken.

For mens der i gennemsnit var 4800 rejsende igennem lufthavnen i marts, så var der lidt mere aktivitet i dagene op til påske.

Samlet var der 148.877 rejsende i marts. Sammenlignet med marts sidste år, hvor grænserne blev lukket 14. marts, var det et fald på 82,5 procent.