Lufthansa taber 11,2 milliarder i coronaramte måneder

Et stort fald i omsætningen på grund af corona har kostet Lufthansa flere milliarder kroner i andet kvartal.

Lufthansa har i andet kvartal været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

I alt har den tyske luftfartsgigant tabt 11,2 milliarder kroner i de tre måneder, der strækker sig fra april til juni. Det viser halvårsregnskabet fra Lufthansa.

Underskuddet skyldes især et stort fald i omsætningen, der i forhold til andet kvartal sidste år er faldet med 80 procent til 14,1 milliarder kroner.

Ifølge Carsten Spohr, der er administrerende direktør hos Lufthansa, oplever den globale lufttrafik i øjeblikket en cæsur. Inden for lyrikken er det en pause, der deler en verslinje eller en musikalsk frase i to dele.

- Vi forventer ikke, at efterspørgslen vender tilbage til niveauerne fra før krisen inden 2024.

- Vi vil ikke blive forskånet for en vidtrækkende omstrukturering af vores forretning, siger Carsten Spohr i en skriftlig kommentar.

Luftfartsbranchen har været særdeles hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, hvor flere lande har indført rejserestriktioner.

Det har på kort tid fjernet store dele af indtægtsgrundlaget, og flere lande har været nødt til at skyde penge i luftfarten for at holde den på vingerne.

Det gælder også Lufthansa, som har fået en hjælpepakke på 67 milliarder kroner af den tyske stat, der har overtaget 20 procent af selskabet.

Flyselskabet forventer, at der i den kommende tid kommer flere fly på vingerne. Det har dog lange udsigter, før antallet nærmer sig det niveau, der blev set, inden coronakrisen brød ud.

I juli havde Lufthansa 20 procent af sin kapacitet i luften, og ved udgangen af oktober ventes det at være fordoblet til 40 procent.

Virusudbruddet har også betydet, at Lufthansa har måttet ty til fyringer.

Ved udgangen af juni havde selskabet ifølge regnskabet 129.400 medarbejdere. Det var cirka 8300 færre end samme tid sidste år.