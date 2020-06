Lufthansa risikerer at skære op mod 26.000 stillinger

Meldingen kommer, ugen efter at selskabet præsenterede et underskud på 15,8 milliarder kroner i årets første kvartal.

På grund af udbruddet af coronavirus globalt set har mange lande indført rejserestriktioner, og derfor holder mange af Lufthansas fly på jorden i stedet for at tjene penge til selskabet.

En anden årsag til underskuddet er, at Lufthansa har nedskrevet værdien af sine fly med næsten to milliarder kroner.

Også Lufthansas cateringselskab og lavprisselskabet Eurowings, som Lufthansa ejer, er blevet nedskrevet i værdi. De to nedskrivninger tilsammen har en værdi af 1,1 milliard kroner.

Lufthansa er i gang med at nå til enighed med fagforeningerne om at få medarbejdere til at arbejde deltid eller på anden vis forsøge at reducere personaleomkostninger, inden en ekstraordinær generalforsamling finder sted den 25. juni.

På grund af de manglende indtægter under coronakrisen har Lufthansa søgt om en redningspakke fra den tyske stat - og de to parter har aftalt hjælp for 67,5 milliarder kroner.

For pengene får den tyske stat 20 procent af ejerskabet i Lufthansa. Andelen kan stige til 25 procent, hvis der bliver forsøg udefra på at overtage Lufthansa.

Aftalen gled dog ikke ned uden problemer i Bruxelles, hvor EU-Kommissionen krævede, at Lufthansa opgav nogle af sine eftertragtede reservationer på landingd- og afgangstider i tyske lufthavne som Frankfurt og München, hvis støtten skulle godkendes.

Det ville den tyske stat gerne være med til, mens Lufthansa tøvede, inden selskabet accepterede i pinsen.