Lufthansa er et af de største luftfartsselskaber i Europa. (Arkivfoto)

Lufthansa nyder godt af flere flyvninger men taber stadig penge

Færre restriktioner og en større efterspørgsel på igen at komme ud at flyve har i andet kvartal løftet indtjeningen i Lufthansa.

Forbedringen har dog ikke været nok til at give sorte tal på bundlinjen - det vil sige overskud. Det viser halvårsregnskabet fra det tyske luftfartsselskab.

I perioden fra april til juni har Lufthansa tabt 5,6 milliarder kroner. Det skal ses i lyset af et underskud i samme periode året før på 11,1 milliard kroner.

Sidste års store underskud hang sammen med coronapandemien og de forhold, der fulgte med pandemien.

Rejserestriktioner gjorde, at ikke lige så mange fløj med luftfartsselskaber som Lufthansa, og det kostede selskaberne en del penge.

Siden er mange af restriktionerne enten blevet lempet eller ophævet. Sammen med en stigende lyst til at komme ud at rejse har det givet større indtægter for Lufthansa.

I alt er omsætningen i andet kvartal i år endt på 23,9 milliarder kroner. Det er en forbedring på 70 procent i forhold til andet kvartal sidste år.

En anden forklaring på den forbedrede indtjening er et kraftigt fald i Lufthansas udgifter. Under coronapandemien har selskabet sagt farvel til omkring 30.000 medarbejdere, og det har sænket omkostningerne gevaldigt.

Efter afskeden med de mange ansatte har Lufthansa 108.000 medarbejdere.

- Det faktum, at mere end 30.000 kolleger har forladt os i denne fase, gør ondt på os alle, men det har været nødvendigt for at redde de mere end 100.000 resterende job, siger Carsten Spohr, administrerende direktør i Lufthansa, i en skriftlig kommentar.

Lufthansa er et af de absolut største luftfartsselskaber i Europa, og det råder over datterselskaber som Swiss Airlines, Austrian Airlines og Brussels Airlines.

I andet kvartal i år har Lufthansa samlet fløjet med syv millioner passagerer. Det svarede til næsten en femtedel af antallet af passagerer i andet kvartal af 2019, hvor der endnu ikke var nogen coronapandemi.