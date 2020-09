Artiklen: Luftfartsselskaber prøver at skrue op for corona-refusion

Styrelse har varslet en frist for, hvornår kunder på aflyste fly senest skal have pengene tilbage.

Siden marts er mange fly blevet aflyst på grund af de restriktioner, der er indført for at stoppe spredningen af coronavirus.

Mange kunder venter dog stadig på at få pengene retur for aflyste rejser, selv om de ifølge reglerne skal refunderes inden for syv dage.

Det fik torsdag Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at varsle påbud med en frist for, hvornår pengene skal tilbagebetales.

En af de luftfartsselskaber, der kan risikere at få et påbud, er SAS.

Her har man sat ekstra medarbejdere ind, fortæller Sille Beck-Hansen, der er fungerende pressechef, til branchemediet Check-in.

- Vi har siden coronapandemiens udbrud behandlet over en million sager, og vi arbejder kontinuerligt med nye løsninger for at speede processen op, så kunder får svar så hurtigt som muligt, lyder det.

Hun fortæller, at der hele tiden kommer nye refusionskrav, fordi der fortsat aflyses fly på grund af coronakrisen.

Påbuddet vil ramme de selskaber, som mindst 50 kunder har klaget over manglede refusion fra til styrelsen.

Efterleves påbuddet ikke, kan selskaberne ende med at blive meldt til politiet.

Norwegian fortæller til Check-in, at langt størstedelen af den ønskede refusion er tilbagebetalt. Det udgør over fem milliarder norske kroner - svarende til 3,5 milliarder kroner.

- Vi forstår, at det er frustrerende, men vi gør alt, hvad vi kan for at fremskynde tilbagebetalingen så meget som muligt, siger Charlotte Holmbergh Jacobsson, der er kommunikationschef.

Det norske lavprisflyselskab har et mål om, at alle kunder, der har bedt om pengene retur, vil have fået dem inden udgangen af oktober.

Ifølge EU-regler skal købte billetter refunderes inden for syv dage, hvis et fly aflyses. Under krisen har myndighederne dog udvist forståelse for branchens svære situation.

Nu ser det dog ud til, at skruen strammes. Styrelsen oplyser dog ikke, hvor lang fristen for flyselskaberne bliver.