Luftfarten advarer politikere om fortsatte problemer

Selv om der er positive tendenser rundt om i dansk luftfart, er det langt fra alle aktører på området, der er reddet fri af coronakrisen.

Sådan lyder advarslen fra Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL), som hører under Dansk Industri, skriver Børsen.

BDL repræsenterer lufthavne, flyselskaber og deres leverandører.

Ifølge Kristian Tvergaard, der er formand i BDL, vil det være en stor fejl, hvis regeringen slækker sit fokus på luftfarten, bare fordi der er kommet lidt gang i især ferietrafikken, og store selskaber som SAS, Norwegian og Københavns Lufthavn ser ud til at være reddet fra akut fare.

Særligt flere af de mindre aktører er nemlig stadig tæt på økonomisk kollaps. Det sås i forrige uge, da det mindre charterselskab Great Dane gik konkurs.

Derfor er der i branchen også frygt for, hvad der kommer til at ske, i takt med, at EU og Danmark udfaser den hidtidige coronakrisehjælp.

- Dansk flytrafik er på vej mod en usynlig krise, der ikke længere har bevågenhed fra politikerne.

- Lige nu er det efterårsferie med en vis rejseaktivitet, men snart står vi over for en vinter, hvor der både er lavsæson og flere udgifter, fordi det er dyrere at drive flytrafik i koldt vejr, sige Kristian Tvergaard til Børsen.

Branchen vælger ifølge BDL at råbe vagt i gevær nu, inden sektoren rammes af flere sammenbrud eller flere udgifter.

Ifølge avisens kilder er der både hos regeringen og EU visse bestræbelser i gang for at tillade, at nogle erhvervs-hjælpeordninger forlænges et halvt år ind i 2022. Men det er ikke vedtaget endnu.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har ikke ønsket at blive interviewet af Børsen om sagen.

I et skriftligt svar henviser hans ministerium til "arbejdet med luftfartsudspillet, der forventes offentliggjort i 2022". Ministeriet ønsker dog ikke at uddybe.