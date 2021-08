Loud får ny chefredaktør - skal lave radikal forandring

51-årige Simon Andersen kommer fra en stilling som nyhedschef på Berlingske. Tidligere har han haft samme job på nu hedengangne Radio24syv.

Han starter på sit nye job onsdag. Her afløser han Ann Lykke Davidsen på posten som programdirektør hos Radio Loud.

Den afgående programdirektør roses for sin indsats. Nu er det dog tid til, at stationen skal videre, lyder det i pressemeddelelsen.

Loud gik i luften 1. april 2020. Siden har flere medier dog kunnet beskrive, hvordan radiostationen har kæmpet med lave lyttertal.

- Simon Andersen har den vildskab og dybe forståelse for journalistik, som vi har brug for, siger Lars Schmidt, der er direktør for Kulturradio Danmark, som driver Loud.

- Han har gennem sin karriere bevist, at han kan sætte dagsordenen, som de færreste i det danske medielandskab, lyder de rosende ord fra direktøren i pressemeddelelsen.

Den nye chefredaktør skal nu gennemgå programfladen sammen med direktøren for at sikre højere lytning og tydelige journalistik - særligt på kulturområdet.

Siden skal en plan præsenteres for bestyrelsen, der er utilfreds med, hvor langsomt radiostationen har udviklet sig.

De har derfor gjort ledelsen opmærksom på, at der skal gennemføres "markante tiltag", som kan gøre stationen levedygtig.

Ambitionen er, at der skabes så meget succes, at den kan fortsætte, når den nuværende sendetilladelse udløber i foråret 2024. Det kan være ved en potentiel forlængelse af tilladelsen eller ved nye "kommercielle muligheder".

- Vi har et ansvar for bevise, at et privat medieselskab kan administrere ensendetilladelse og et generøst bidrag fra skatteyderne til at skabe originale programmer.

- Den nye ledelse skal sikre, at lytterne får valuta for pengene, siger Anders Krab-Johansen, bestyrelsesformand for Kulturradio Danmark, Anders Krab-Johansen. Han er også koncernchef for Berlingske Media.

Loud blev til, efter at den vandt Kulturministeriets udbud om en ny digital radiokanal i efteråret 2019. Det er en tale- og kulturradio, der især henvender sig til 15-32-årige.

Den er indtil videre sikret sendetilladelse i fire år. Med tilladelsen følger en årlig støtte på 70 millioner kroner.