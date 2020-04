Se billedserie AV-Husets ejer og direktør Jens Ravn demonstrerer hvordan man kan se, hvad der gemmer sig bag de transparente skærme. På glasværket er hans nærmeste samarbejdspartner Museum Sydøstdanmarks tekniske leder Carl-Henrik Hansen (th.).

Lokale specialister styrer lyd og billeder på Holmegaard Værk

Tekst og foto: Helle Hansen Inventaret bliver lavet af Bruns i Holland, lyset af Erco i Tyskland, mens lyd- og billedsiden bliver leveret af AV-HUSET A/S i Næstved.

Stedet er det gamle Holmegaard Glasværk lige ved siden af Holmegaard Mose i Fensmark. Her åbner snart et nyt topmoderne museum Holmegaard Værk, forhåbentlig inden sommer.

- Vi er rigtig glade for, at vi har sådan en dygtig virksomhed lige i nabolaget, siger Thorbjørn Kolbo, ejendoms- og udstillingschef hos Museum Sydøstdanmark, som står bag det nye museum.

Noget af det helt specielle, som AV-Huset har leveret, er 15 skærme, som er gennemsigtige, når her ikke er billeder på og ellers fremstår, som er her tale om en traditionel LED Skærm.

- Det er transparente LED-skærme, hvor dioderne ikke sidder helt tæt, så man kan fornemme, hvad der er bagved skærmen, forklarer Jens Ravn om skærmene lavet specielt til Holmegaard Værk ud fra museets ønsker.

For museet har det været meget vigtigt at bevare så meget som overhovedet muligt af det oprindelige glasværk, og disse skærme med sorte elokserede aluminiumsrammer passer perfekt til industribygningen.

Lydbilleder Ude ved velkomstskranken hænger tre mere traditionelle skærme. Ledningerne er dog fuldstændig skjult, og skærmene er vendt på den anden led.

- På den måde får skærmene plakatformat, hvilket giver et andet udtryk. Og skærmene kan holde til at køre døgnet rundt 365 dage om året i op til syv år, siger Jens Ravn, som altid lægger stor vægt på god kvalitet, som holder længe.

En anden helt speciel ting er nogle ret små kuglehøjtalere, som minder lidt om dem, man i gamle dage havde på hattehylden bag i bilen.

- Det er specialbyggede aluminiumskugler designet i Skotland, som sørger for, at lyden kun kan høres et bestemt sted og ikke spredes, som ved en almindelig højtaler, forklarer Jens Ravn.

Disse små højtalere skal bruges til at skabe lydbilleder fra produktionen, efterhånden som gæsterne passerer de forskellige steder, så hvert sted har sin lyd.

Klimakabinet AV-Huset leverer også hardwaren til laserprojektet, som studiet Dark Matters skal leverer til museet.

- En af de specielle ting her er også, at udstyret skal kunne holde til store udsving i temperaturen, siger Jens Ravn, mens vi bevæger os rundt i det gamle glasværk. Som førhen er her stadig ikke isoleret i produktionsområdet, så det er så autentisk som muligt, men det gør så også, at her vil blive rigtig koldt, når ovnen en gang om året slukkes i en måneds tid for at få sit årlige tjek. Andre gange vil her være rigtig varmt. Laserprojektoren er derfor placeret i et såkaldt klimakabinet, der selv regulerer på kulde og varme, så teknikken ikke tager skade af udsvingene.

AV-Huset er specialister i at tilpasse topmoderne teknologi til miljøet de forskellige steder, i dette tilfælde det gamle glasværk.

Et godt eksempel på dette er lydstyrken i glaspusterens mikrofon - når han skal fortælle publikum om glaspustningens kunst - ikke styres fra en topmoderne boks men fra en af de gamle bokse, som blev brugt i årevis på glasværket. Hvad publikum ikke kan se er, at den nu er fyldt med moderne lydudstyr.

Super spændende Al teknologien på lyd- og billedområdet er samlet via styremoduler, så man ikke skal have nogen form for teknisk indsigt for at betjene udstillingen.

Et tryk på panelet i receptionen er nok for at tænde samt lukke og slukke for alt lyd, lys og billeder.

Ligeledes er det muligt i 90 procent af tilfældene at kunne fikse småting hjemmefra via mobilen eller pc, hvis der er noget galt et sted.

- Vi er stolte over at være valgt til at løse denne opgave. Det har været et super spændende projekt at få lov at være en del af, siger Jens Ravn.

Som det ser ud nu, håber Holmegaard Værk at kunne åbne for publikum inden sommerferien.