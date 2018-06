Lønmodtagere ved lokalbaner stemmer nej til overenskomst

Med 230 stemmer for et nej har et flertal ved en afstemning i Dansk Jernbaneforbund afvist en overenskomst med kommunerne. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

I alt var 342 medlemmer stemmeberettiget. Med 33 stemmer for et ja til aftalen og seks blanke stemmer, lyder stemmedeltagelsen på 79 procent, mens nej-siden fik et flertal af afgivne stemmer på 85,5 procent.