Lønmodtagere har bedt om halvdelen af feriepenge-milliarderne

Næsten 1,4 millioner lønmodtagere har tirsdag og onsdag været på borger.dk for at bede om at få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge.

Det svarer ifølge ATP til, at der er blevet anmodet om udbetalinger for 30 milliarder kroner. Dermed er der søgt om cirka halvdelen af det samlede beløb.