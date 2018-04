Løhde om forhandlinger: Det ser meget svært ud

Derimod skal statens forhandlere møde igen mandag klokken 14.

- Hver eneste dag, jeg er gået ind ad døren til Forligsinstitutionen, har det været med ambitionen at nå en aftale, som vi begge parter kan se os selv i. Derfor har jeg ikke opgivet, siger Sophie Løhde.

- Vi har de her mange dage og nætter, jeg har befundet mig i Forligsinstitutionen forsøgt en masse muligheder, siger ministeren.

- Men jeg må bare kommentere, at det på nuværende tidspunkt unægteligt ser meget svært ud.

Arbejdsgivernes chefforhandler på regionernes område, Anders Kühnau (S), siger, at han ikke har fået nogen indikation på, hvorfor parterne på regionernes område er sendt hjem til tirsdag.

- Nej, det har vi ikke. Jeg tror, at vi bare må sige, at vi har brug for at få sovet, siger han.

Spørgsmål: Har det været en begivenhedsrig dag ved regionernes bord?

- Det kan man ikke sige. Meget af dagen i dag er gået med ventetid.

Ifølge arbejdsgivernes chefforhandler på det kommunale område, Michael Ziegler (K), kommer pausen på et "gavnligt" tidspunkt

- Jeg synes, at det passer meget godt med, hvor vi er, siger han.

- Vi har været der i to et halv døgn. Jeg tror, det vil være gavnligt for os alle sammen at sove igennem og få et rigtigt bad.

Adspurgt om forligsmanden har givet de kommunale parter lektier for, svarer Ziegler:

- Vi vil bruge dagen på at gøre os tanker, som gør at vi kan komme videre.