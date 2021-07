Livet som ryger og bilist er dyrere end for et år siden

Dermed er billedet lidt det samme som i maj.

Tallene har dog stadig en del usikkerhed, fordi der er færre observationer på grund af coronaepidemien.

Ud over at være noget forbrugerne mærker, holder økonomer også meget øje med, hvordan priserne udvikler sig. Inflationen er tit et nøgletal, når økonomer skal vurdere et lands økonomiske udvikling.

Hvis priserne eksempelvis stikker af, kan det være med til at udhule værdien af den løn, som lønmodtagerne får og derfor få en række konsekvenser for arbejdsmarkedet og erhvervslivet.

Selv om udviklingen i maj og juni er de største prisstigninger i otte år, er der dansk økonomi dog ikke i nærheden af den situation, lyder vurderingen fra blandt andre Danske Banks senioranalytiker Bjørn Tangaa Sillemann.

- Det er primært rygerne og bilisterne, der mærker de højere priser. Det er nemlig især energipriserne, der trækker op i form af højere benzin og dieselpriser, skriver han i en analyse.

- Derudover trækker højere cigaretpriser fortsat kraftigt op oven på sidste års afgiftsstigning. Hvis vi ser på resten af forbrugskurven, så er inflationen faktisk stadig ganske beskeden herhjemme.

Samme analyse deler cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

I sin analyse skriver han, at en typisk børnefamilie med den nuværende inflation skal betale 7900 kroner mere for at købe de samme varer og tjenester som for et år siden.

Men også han tager det forbehold, at prisstigningerne særligt er koncentreret om bestemte varer såsom cigaretter og benzin.

- Ryger man ikke, og har man ikke bil, så har man i højere grad været skærmet for en del af den prisstigning, som der har været set over det seneste år, siger han.

- Det er samtidig væsentligt, at den aktuelle inflation fortsat er meget lav historisk set trods den seneste stigning.