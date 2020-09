Lionel Messi får endelig grønt lys til sine hættetrøjer

Fodboldspilleren Lionel Messi har igen fået rettens ord for, at hans varemærke er godkendt, og nu er det slut med at kæmpe en juridisk kamp for sine hættetrøjer, bukser og andet tøj.

Den 33-årige argentinske stjernespiller benytter sit efternavn til varemærket "Messi", hvilket en spansk virksomhed bag navnet "Massi" har klaget over.