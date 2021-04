Ligestilling: Investorer overser potentialer

Det er hårdt arbejde at være iværksætter men endnu sværere at være kvindelig iværksætter, for eksempel når der skal investorer til at få en god ide til at vokse. I 2019 var alle investeringer fra danske venture kapitalfonde fordelt med 95 procent til virksomheder stiftet af mænd, fire procent til virksomhed med begge køn blandt stifterne og kun én procent gik til virksomheder stiftet af kvinder. Den statistik skal der gøres noget ved, mener stifterne af foreningen »Female Founders of the Future«, Liva Echwald og Stine Colding Alstrup.