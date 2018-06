Leman tilfreds trods faldende resultat

Leman købte i 2017 den engelske transportvirksomhed Maru International, og koncernen har også haft store it-investeringer. Set i det lys - sammen med volatile markedsforhold - er ledelsen tilfreds med regnskabsresultatet, der endte på 45 millioner kroner før skat. Det er et fald på 30 procent sammenlignet med de godt 64 millioner kroner i 2016, hvor koncernen lavede et gedigent rekordresultat.

- Det, at vi har været så hurtige til at integrere en stor virksomhed i Leman-koncernen, vidner om, at vores forberedelser var grundige, og vi arbejder dedikeret med at udvikle forretningen, siger Thomas Krøyer, der i mandags kunne offentliggøre endnu et opkøb.