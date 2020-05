Lejlighedspriser stiger stadig mere end huspriser på årsbasis

I marts er ejerlejlighedspriserne steget mere end huspriserne, når der sammenlignes med et år tidligere.

Det er anden måned i træk, at ejerlejlighederne overgår enfamiliehuse på årlige prisstigninger. Det oplyser Danmarks Statistik.

På landsplan er priserne på ejerlejligheder i marts steget med 2,5 procent i forhold til samme måned året før. I samme periode har der ikke været de store ændringer i priserne på enfamiliehuse.

Før marts og februar, hvor ejerlejlighedspriserne har oplevet større årlige prisstigninger end enfamiliehusene, var huspriserne steget mere end ejerlejlighedspriserne 14 måneder i træk.

Man skal tilbage til august 2019 for at finde den seneste måned, hvor ejerlejlighedspriserne faldt, mens man skal tilbage til september 2012 for at finde den seneste måned, hvor huspriserne faldt.

På baggrund af de seneste tal ser det danske boligmarked foreløbig ud til at kunne holde skindet på næsen under coronakrisen. Det vurderer Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør i Jyske Realkredit.

Ifølge ham er der flere afgørende årsager til, at boligmarkedet måske ikke bliver så hårdt ramt, som flere ellers kunne have frygtet.

- Dels er der spændt hjælpepakker ud, således at indkomstnedgangen er begrænset.

- Dels er der en vis sandsynlighed for, at dem, der har mistet deres job her i krisen, er nogle med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Mikkel Høegh i en skriftlig kommentar.

Han uddyber, at har man en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, så er man også sjældent i markedet for at købe ejerbolig.

- Dermed betyder en indkomstnedgang hos denne del af befolkningen i første omgang ikke det store for boligmarkedet, siger Mikkel Høegh.

Tallene fra Danmarks Statistik viser desuden, at der i første kvartal er blevet solgt 3190 sommerhuse. Det er 11 procent flere end i fjerde kvartal sidste år.

Salget af sommerhuse i første kvartal i år er det højeste siden 2005, oplyser Danmarks Statistik.