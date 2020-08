Næsten tre måneders nedlukning for forlystelsesparken Legoland i Billund har nu resulteret i, at firmaet påtænker at fyre omtrent en femtedel af dets fuldtidsansatte. (Arkivfoto)

Legoland vil fyre hver femte fuldtidsmedarbejder

Legoland bekræfter over for JydskeVestkysten, at de påtænker at fyre cirka 50 fuldtidsmedarbejdere.