Legoland åbner med adgang til alle forlystelser fra mandag

Det er man opmærksom på i Legoland, hvor man i de vilde rutsjebaner kun vil sende ét selskab afsted af gangen.

- Det kommer naturligvis til at give ekstra ventetid ved nogle af forlystelserne.

- Men når vi samtidig arbejder med en begrænset kapacitet i parken, så forventer vi, at der bliver gode muligheder for at få prøvet en masse forlystelser, siger Christian Woller, direktør i Legoland, i pressemeddelelsen.

Det er mindre end ti procent af parkens normale kapacitet, der bliver åbnet for fra på mandag. Det sker for at sikre god afstand mellem de besøgende.

Mandag er det kun sæsonkortholdere, der har booket adgang på forhånd, som får adgang til forlystelsesparken. Derefter skal besøgende fortsat booke adgang på forhånd foreløbigt til og med august.

- Det skal som altid være en sikker og tryg oplevelse at besøge Legoland, og derfor starter vi stille og roligt ud den første dag, og så øger vi gradvist vores kapacitet derfra.

- Der vil være god plads i parken, så det er muligt at holde afstand til de øvrige gæster, både når man går rundt, og når man venter ved en af forlystelserne, og så er der naturligvis også masser af håndsprit, siger Christian Woller.

Ud over afstand og håndsprit har Legoland blandt andet også skruet op for rengøringen, og de ansatte vil bære visir, når de kommer tæt på gæsterne for blandt andet at tjekke, at bøjlerne sidder, som de skal i en forlystelse.

Tidligere torsdag kunne også Tivoli i København fortælle, at parken åbner fra mandag. Her åbner alle forlystelser bortset fra en af de vildeste.