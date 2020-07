Lego trækker byggesæt efter protester fra krigsmodstandere

Et legosæt med et redningsfly kommer ikke på hylderne efter kritik fra tyske krigsmodstandere.

Lego har valgt at trække et legosæt med et redningsfly, efter at det er blevet kritiseret af en gruppe af tyske fredsforkæmpere og krigsmodstandere.

Det skriver erhvervsmediet Finans.dk.

Det er et byggesæt med et redningsfly kaldet "Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey", der skulle have været på hylderne fra starten af august.

Forud for lanceringen har organisationen DFG-VK demonstreret foran flere Lego-butikker i en række tyske byer med budskabet "Love Bricks - Hate War".

Kritikken fra DFG-VK går på, at selv om byggesættet er et redningsfly, så bruges det i praksis kun i krigsindsatser rundt i verden.

Det er primært USA, der bruger flyet i blandt andet Afghanistan og Irak, mens også Japans militær har maskinen.

Byggesættet er ifølge Finans.dk opstået via et licenssamarbejde med de to virksomheder bag den virkelige model af flyet, Boeing og Bell Texton.

Derfor har DFG-VK argumenteret for, at man indirekte kunne støtte krigsførelse ved at købe legosættet.

Lego begrunder beslutningen med at trække byggesættet med, at legetøjsproducenten har en politik om ikke at lave byggesæt med militære køretøjer.

- Lego Technic Bell Boeing V-22 Osprey var designet til at fremhæve den vigtige rolle, som flyet spiller i eftersøgnings- og redningsindsatsen.

- Mens vores sæt tydeligt afspejler, hvordan en redningsversion af flyet kunne se ud, bruges flyet dog kun af militæret.

- Vi har en mangeårig politik om ikke at skabe sæt med militære køretøjer, så derfor har vi valgt ikke at gå videre med lanceringen af dette produkt, skriver Lego i en mail til Finans.dk.