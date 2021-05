Lego hylder mangfoldighed med regnbuefarvede figurer

Foreningen LGBT+ Danmark er begejstret over Lego-initiativ og håber, at der også følger støtte til målgruppen.

Lego sender til juni et sæt Lego-klodser på gaden, der er en hyldest til mangfoldigheden.

Der er ifølge en pressemeddelelse fra legetøjsproducenten tale om 11 forskellige minifigurer med forskellige frisurer og regnbuefarver.

Sættet er inspireret af det ikoniske regnbueflag, der bruges som symbol på kærlighed og accept af LGBTQIA+-personer, skriver Lego i meddelelsen.

Der er ifølge designeren bag sættet, Matthew Ashton, tale om en "hyldest til LGBTQIA+-fællesskabet i Lego-koncernen og blandt brandets voksne fans".

- Denne model viser, at det virkelig betyder noget for os, og at vi virkelig mener, at "alle er awesome" (fantastiske, red.), siger han i pressemeddelelsen.

Sættet sælges netop under navnet "Everyone is Awesome" (alle er fantastiske, red.), der er en let modificering af sangen "Everything is Awesome" i Lego-filmen.

I LGBT+ Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - er der begejstring over initiativet.

- Det hilser vi meget velkommen. Det er dejligt at se en stor koncern som Lego hylde mangfoldigheden, siger sekretariatschef Susanne Branner Jespersen.

Foreningen har også et håb om, at legetøjsproducenten følger op med en håndsrækning til arbejdet for at fremme målgruppens interesser.

- Vores normale standpunkt er, at vi forventer, at virksomheder, der tjener penge på regnbueprodukter, også aktivt går ind og støtter organisationer, der arbejder på at fremme målgruppens dagligdag og trivsel.

- Så man er opmærksom på ikke bare at kapitalisere på noget, der signalerer mangfoldighed uden at arbejde på at fremme trivslen i hverdagen, siger hun.

Det er især børn og unge i miljøet, der ifølge sekretariatschefen har brug for støtte.

- Vi ved, at der er meget store udfordringer med LGBT+-børn og -unges trivsel. Vi har alarmerende tal om mistrivsel i folkeskolen.

- Så vi kunne være interesseret i en dialog med Lego om andre måder at give støtten tilbage til de børn og unge, som de nu hylder med en Lego-serie.