Samlet er der 678 Lego-butikker i verden. I 2021 planlægger Lego at åbne yderligere 120 butikker.

Lego brager frem trods corona og lander rekordregnskab

Lego fik i 2020 et overskud på 9,9 milliarder kroner, hvilket er det højeste nogensinde.

På trods af coronaudbruddet og butikslukninger verden over har Lego i 2020 leveret sit bedste regnskab nogensinde.

Legos salg voksede med 13 procent i 2020 til 43,7 milliarder kroner.

Samtidig er overskuddet steget med 19 procent til 9,9 milliarder kroner. Det viser årsregnskabet, der er offentliggjort onsdag.

Ifølge Lego har salget været bedst i Asien - herunder især Kina - samt i Nord- og Sydamerika og Vesteuropa.

Blandt produkter nævner Lego blandt andet Lego City, Lego Technic og Lego Star Wars som de bedste sælgende.

Hos Lego er administrerende direktør Niels B. Christiansen tilfreds med udviklingen det seneste år.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne. De viser, at Lego-klodsen er tidløs, og at læring gennem leg er relevant, siger Niels B. Christiansen i en kommentar til regnskabet.

Ifølge Lego selv har man gennem 2020 opnået en højere markedsandel på sine 12 største markeder. Det vil sige, at Lego har solgt mere end konkurrenterne.

Fremgangen det seneste år skal ifølge Lego ses i lyset af, at virksomheden gennem de seneste år har investeret i at stå bedre digitalt, så flere forbrugere vælger at købe legetøj på nettet.

Lego oplyser ikke fordelingen mellem salg i fysiske butikker og onlinesalg, men fortæller, at antallet af besøgende på Lego.com er fordoblet gennem 2020.

I årets løb er der blevet åbnet 134 nye Lego-butikker i verden - de fleste i Kina.

Samlet er der 678 Lego-butikker i verden, hvoraf 250 er i Kina. I 2021 planlægger Lego at åbne yderligere 120 butikker.

- Folk er på udkig efter unikke og uforglemmelige fysiske brandoplevelser, så vi vil fortsætte med at investere i nye Lego-butikker og samtidig gøre oplevelsen i butikkerne endnu bedre.

- Den tilgang styrker vores brand og har en positiv indvirkning på tværs af kanaler.

- Vi vil desuden yderligere udvikle vores kompetencer inden for e-handel for at understøtte onlinehandel på vores egen og vore partneres platforme, siger Niels B. Christiansen i en kommentar til regnskabet.