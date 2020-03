Ledighedskøen vokser fortsat under coronakrise

Det normale antal er udregnet ved at tage et gennemsnit af den samme ugedag i den samme uge i de seneste fem år.

Siden begyndelsen af sidste uge har antallet af personer, der har meldt sig ledige, været mærkbart højere end de foregående år.

Alle hverdage i sidste uge var tallene mindst tre - nogle dage fire - gange højere end normalt.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) lægger ikke skjul på, at det danske arbejdsmarkedet har set og vil se flere fyringer, som følge af tiltagene for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Men ifølge ministeren kunne situationen meget vel have set meget værre ud, hvis ikke arbejdsmarkedets parter havde indgået en aftale, der sikrer virksomhederne lønkompensation, hvis virksomhederne sender de ansatte hjem uden at fyre dem.

- Danmark er hårdt ramt af coronakrisen, og det giver desværre flere ledige hver dag. Samtidig kan vi heldigvis se, at regeringens økonomiske hjælpepakker er begyndt at virke, siger han i en skriftlig kommentar.

Han peger på, at Københavns Lufthavns har meldt ud, at 1500 af deres ansatte sendes hjem med fuld lønkompensation.

- Samme melding kommer fra virksomheder landet over. Det er positivt for de ansatte, for virksomheden og for samfundet.

Det synspunkt deles af vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen, der forklarer, at danske virksomheder på kort tid har måttet omstille sig.

- På næsten ingen tid er virkeligheden vendt totalt på hovedet, siger han

- For blot en måned siden havde mange virksomheder svært ved at skaffe medarbejdere nok, og i dag står de med for mange medarbejdere til alt for få ordrer.

Cheføkonom for Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke peger på, at der også kan være jobtab, som ikke vil afspejle sig i antallet af personer, der melder sig som ledige.

- Det skyldes, at branchen for eksempel har mange studerende ansat som tjenere, skriver han i en analyse af tallene.