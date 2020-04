Ledighedskøen bliver ved med at vokse under coronakrisen

Coronakrisen fortsætter med at sende flere ud i arbejdsløshed.

En normal tirsdag defineres som gennemsnittet for samme tirsdag i årene 2015-2019.

På den positive side var antallet af nytilmeldte ledige lavere tirsdag i denne uge sammenlignet med tirsdag i sidste uge. Her meldte 3075 sig ledige.

Uanset bedringen er det et problem, hver gang en person mister sit arbejde. Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Selvfølgelig for de enkelte, for deres familier og for hele samfundet.

- Som beskæftigelsesminister bekymrer den nuværende situation mig derfor. Coronakrisen rammer hele verden hårdt, inklusive Danmark, siger han i en kommentar.

Hvis man fraregner de personer, der har frameldt sig ledige på grund af barsel, sygdom, påbegyndt uddannelse, nyt job eller en helt femte årsag, har der siden 9. marts været en stigning i antallet af ledige på 38.074 personer.

Dermed er der i alt 169.794 ledige i Danmark i øjeblikket.

For at tage hånd om coronakrisen har regeringen lanceret flere hjælpepakker, der blandt andet skal hjælpe virksomheder med at undgå afskedigelser.

En af hjælpepakkerne blev lavet sammen med arbejdsmarkedets parter, og den handler om lønkompensation til virksomheder.

Med den kan virksomhederne sende ansatte hjem på grund af coronakrisen, hvor staten går ind og dækker op til 30.000 kroner af lønnen hver måned.

- Muligheden for lønkompensation for privatansatte gør en stor forskel og titusindevis af lønmodtagere får hjælp.

- Der er gennemført mange andre politiske initiativer, men vi følger situationen meget tæt, og vi er villige til at tage nye skridt, siger Peter Hummelgaard.

Tirsdag oplyste Erhvervsministeriet, at næsten 16.000 virksomheder havde ansøgt om lønkompensation.