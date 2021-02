Ledigheden har ikke taget de store hop hen over skiftet fra januar til februar, viser tal. (Arkivfoto)

Artiklen: Ledigheden udviklede sig stabilt hen over månedsskiftet

Den danske ledighed har udviklet sig stabilt i overgangen fra januar til februar.

I perioden fra 31. januar til 3. februar har ledigheden således ligget omkring et niveau på cirka 176.500 personer.

Det viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Den stabile udvikling i ledigheden dækker over, at der blev henholdsvis tilmeldt og afmeldt omkring 6000 personer omkring månedsskiftet.

Dermed har der ikke været nogen stigning i ledigheden omkring månedsskiftet, konstaterer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det er en rigtig positiv overraskelse, da de helt store spring i de daglige ledighedstal ellers typisk finder sted omkring månedsskiftet.

- De personer, der blev afskediget med én måneds opsigelsesvarsel i løbet af december, bliver således registreret i ledighedsstatistikken 1. februar, skriver Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Under coronapandemien er ledigheden steget herhjemme som følge af blandt andet afskedigelser rundt om i dansk erhvervsliv.

Flere erhvervsdrivende kan også have været nødt til at foretage afskedigelser siden den anden nedlukning under pandemien i december.

Siden 17. december, hvor den anden nedlukning begyndte, har der været en stigning i ledigheden på knap 19.000 personer.

Det er i sig selv ikke alarmerende, bemærker Tore Stramer, da der typisk er en sæsondrevet stigning i ledigheden i starten af året.

- Når det er sagt, så har stigningen i ledigheden desværre været en smule større end i de foregående år. Der er altså tegn på, at nedlukningen har ført til en ny reel stigning i ledigheden her i starten af året.

- Vi er dog fortsat milevidt fra den massive stigning, vi så i foråret sidste år, hvor ledigheden sprang i vejret med cirka 55.000 personer på få uger, skriver Tore Stramer.

Ifølge tallene fra Beskæftigelsesministeriet er den samlede ledighed steget med 44.517 personer siden midten af marts sidste år.

Det var her, Danmark første gang lukkede ned på grund af coronapandemien.