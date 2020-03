Ledigheden stiger - men bedring i forhold til sidste uge

En normal tirsdag defineres som gennemsnittet for tirsdag i samme uge i årene 2015-2019.

På den positive side er der et fald i antallet af nytilmeldte ledige i forhold til tirsdag i sidste uge. Her meldte 4082 personer sig nemlig ledige.

- Ledigheden stiger desværre som konsekvens af sundhedskrisen.

- Stigningen er heldigvis noget mindre end for en uge siden, men situationen er stadig meget alvorlig, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

At situationen er meget alvorlig, er der enighed om hos Dansk Industri, der er landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation.

Her kalder vicedirektør Steen Nielsen det for skræmmende, at så mange lige nu mister deres arbejde på grund af coronakrisen.

- Vi er nu inde i krisens tredje uge, og der er desværre ikke tegn på bedring, lyder det i en skriftlig kommentar fra Steen Nielsen.

På det seneste har regeringen lavet flere hjælpepakker målrettet de danske virksomheder. Tiltagene skal hjælpe dem med at undgå fyringer under krisen.

Ministeren peger på, at hver gang en person mister sit arbejde, går det hårdt ud over den enkelte og deres familier.

- Det er derfor, vi fra politisk side har vedtaget flere vidtgående hjælpepakker, som ser ud til at gøre en forskel landet over, og som vi vil følge tæt de kommende dage.

- Jeg vil gerne understrege igen, at regeringen vil gøre, hvad end der skal til for at holde hånden under danske lønmodtagere og danske arbejdspladser, siger Peter Hummelgaard.

Foreløbigt har regeringens hjælpepakker nået et niveau på cirka 100 milliarder kroner.

Tidligere onsdag vurderede cheføkonom hos Dansk Erhverv Tore Stramer, at der er plads i statens økonomi til yderligere støtte under coronakrisen.

Det gjorde han i forbindelse med tal fra Danmarks Statistik, der viste, at overskuddet på de offentlige finanser sidste år var det største siden 2007.