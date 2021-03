Ledigheden stiger for anden måned i træk

Antallet af ledige steg med 3800 personer i februar, hvor store dele af Danmark var lukket ned.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned i træk med stigning i ledigheden.

Tallet dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job. Det gælder også folk, der er i aktivering.

Hos Danske Bank vurderer cheføkonom Las Olsen, at det er nedlukningen, der er årsagen til den stigende ledighed.

- Det er altså tydeligt, at den nye omgang nedlukning, der begyndte i december, igen har sendt arbejdsløsheden opad. Det er også tydeligt, at den i høj grad har ramt folk med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Det ser altså ud til, at de fleste af dem, der har mistet jobbet, har været studerende og andre uden mulighed for at få hjælp som arbejdsløse, siger han i en kommentar.

Der er i øjeblikket 131.700 ledige registrerede. Det svarer til 4,6 procent af arbejdsstyrken.

Tallet toppede i maj på 5,5 procent og var inden coronakrisen på 3,6 procent.

Tallene fra Danmarks Statstik kan synes en anelse gamle, da Danmark i øjeblikket ikke er lige så nedlukket som i februar.

Ifølge en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, der opgør antallet af ledige på daglig basis, er ledigheden faldet i marts, efter at dele af landet er blevet genåbnet.

Det gælder for eksempel størstedelen af butikkerne i detailhandlen, som var nedlukket i slutningen af december og januar og februar.

Tallene fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet kan dog ikke sammenlignes én til én.

Det skyldes blandt andet, at Beskæftigelsesministeriets tal ikke er korrigeret for sæson - altså at der for eksempel er mindre at lave om vinteren for dele af byggebranchen.