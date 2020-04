Ledigheden stabiliseret: Nu venter alle på 1. maj

Tallet viser ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at Danmark står i "en historisk krise, som vi skal generationer tilbage for at finde lignende eksempler på."

Han henviser også til, at Folketinget har indført en ordning med lønkompensation, hvor virksomhederne kan få staten til at betale størstedelen af lønmodtagerens løn op til 30.000 kroner.

Ifølge ministeren er det med til at "holde hånden under lønmodtagerne".

Ordningen dækker 150.000 lønmodtageres job har Erhvervsstyrelsen tidligere oplyst.

Cheføkonom hos tænketanken Cepos Mads Lundby Hansen mener, at de 150.000 job burde tælles med som ledige, da der i højere grad er tale om personer, der lever på en indkomst fra staten end private virksomheder.

Derudover har flere økonomer peget på, at opsagte lønmodtagere først melder sig som ledige, når de søger en ydelse. Hvis man er opsagt med en eller tre måneders varsel, så kan man ikke søge en ydelse, før det varsel af udløbet.

Derfor er der en frygt for et mørketal, der først vil blive kastet lys over i dagene omkring 1. maj og 1. juli.

Dansk Industris vicedirektør Steen Nielsen peger på, at der blandt de nuværende nye ledige er en overvægt af faglærte. Men at det meget vel kan ændre sig omkring 1. maj.

Lønmodtagere med højere uddannelser har ofte et længere opsigelsesvarsel, peger han på.

- Derfor kan personer med videregående uddannelser godt komme til at udgøre en større andel af de ledige, end vi har set hidtil, siger han i en kommentar til ledighedstallene.

Stigningen i antallet af ledige er heller ikke nødvendigvis et udtryk for, hvor mange flere der står uden job. Det er nemlig antallet af nye ledige fratrukket antallet af personer, der har frameldt sig som ledige.

Men i 2020 er det kun tilfældet for lidt under halvdelen af de personer, som har frameldt sig som ledige, og det er fordi, de har fået et job.

Andre har frameldt sig af forskellige årsager. Nogle er blevet syge og kan ikke søge job. Andre er gået på barsel, pension eller efterløn. Og nogle er begyndt på en uddannelse.

Danmark har i alt cirka 178.000 ledige.