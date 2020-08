Ledigheden i Danmark er faldet omkring månedsskiftet

Indtil videre ser månedsskiftet ikke ud til at have ført til mange fyringer, som det ellers har været frygtet.

Søndag var der i alt 178.296 ledige personer i Danmark.

Sammenlignet med søndagen før var det et fald på 2062 personer. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det kan tolkes positivt, da der op til månedsskiftet har været frygt for, at en del fyringer kunne være blevet effektueret efter opsigelsesvarsler.

Der er dog også visse forbehold i det seneste tal for ledigheden.

Blandt andet kan der være nogen, der først melder sig som ledige fra mandag i denne uge og derfor ikke indgår i det seneste offentliggjorte ledighedstal.

Derfor kan det samlede ledighedstal nå at stige de kommende dage.

Men forholder man sig til de øjeblikkelige tal, så ser den frygtede stigning i antallet af fyringer indtil videre ud til at være udeblevet. Og det glæder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er et lille lysglimt i en ellers meget alvorlig situation, som selvfølgelig særligt er alvorlig for hver og en af dem, der har mistet deres arbejde og nu skal finde hoved og hale i, hvordan de kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen, siger Peter Hummelgaard.

Siden 9. marts, hvor coronakrisen for alvor gjorde sit indtog i Danmark, er den danske ledighed i alt steget med 46.485 personer.

Selv om den samlede ledighed er faldet den seneste uges tid, så er det stadig for tidligt at glæde sig, eller tro at udviklingen nu er vendt. Det mener Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Vi har endnu ikke set effekten på ledigheden af udfasningen af lønkompensationsordningen. Lange opsigelsesvarsler betyder, at vi først ser effekten af dette i de kommende måneder, siger han i en skriftlig kommentar.

Heller ikke beskæftigelsesministeren er klar til at sige, at det nu kun kommer til at gå fremad på arbejdsmarkedet.

Det begrunder han blandt andet med store problemer med coronavirus på flere af Danmarks eksportmarkeder samt udfasningen af hjælpepakkerne og ordningen omkring lønkompensation.

For at forsøge at holde hånden under arbejdsmarkedet har regeringen derfor været med til at sætte gang i flere initiativer.

- Blandt andet har vi igangsat milliardstore renoveringer af den almene boligsektor for at sætte gang i byggeriet.

- Vi kommer også til at udbetale feriepenge til dem, der måtte ønske at få dem udbetalt, siger Peter Hummelgaard.

I første omgang vil regeringen tilbyde alle lønmodtagere at få udbetalt tre ugers feriepenge.

Det samlede beløb er 59 milliarder kroner før skat. Efter skat er beløbet 39 milliarder kroner.