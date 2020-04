Ledigheden har været stabil de sidste tre uger

Stigningen betyder, at samlet 45.274 er blevet ledige under coronakrisen - fra 9. marts og frem.

Samlet er 176.916 registreret som ledige i Danmark, men efter en stor stigning i marts og starten af april har tallet ligget nogenlunde stabilt de seneste tre uger.

Hvis man går tre uger tilbage, var køen af ledige under coronakrisen steget 44.829.

Men selv om ledigheden har været stabil i en længere periode, så er coronakrisen langt fra drevet over, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Ledigheden er lige nu stabil, men langt over det normale niveau. Desværre er det ikke ensbetydende med, at krisen er drevet over, siger Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

- Vi må nok tværtimod forvente, at vi skal igennem en længere periode, hvor vi alle skal bidrage til at få økonomien i gang igen uden samtidig at øge smitterisikoen fra coronavirus, lyder det.

Det seneste døgn har 231 personer meldt sig som ledige. Det er et lille fald i forhold til sidste søndag, hvor 267 personer stillede sig i ledighedskøen.

På en normal søndag er tallet 659 personer. Det skal dog bemærkes at tallene for en normal søndag er anderledes, da de omfatter datoer omkring månedsskift, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Manges øjne er rettet mod 1. maj, da flere har længere opsigelsesvarsler. Derfor vil flere først blive registreret som ledige, når de søger en ydelse.

- Vi vil fra regeringens side gøre alt, hvad vi kan for, at vi kommer så helskindet gennem krisen som muligt - i første omgang med hjælpepakkerne, som vi nu kan se virker, og så hurtigt som muligt iværksætte initiativer, der kan sætte gang i økonomien igen, siger ministeren i en skriftlig kommentar.