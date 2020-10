Ledigheden fortsatte ned i september - men farten aftog

Ledigheden fortsatte i september de seneste måneders fald efter en stor stigning i foråret. Sommerens fart aftog gevaldigt.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der 136.300 ledige i september, hvilket svarer til en arbejdsløshed på 4,8 procent.

Det var 1400 færre ledige end i august, hvor arbejdsløsheden var på 4,9 procent. Her faldt ledigheden dog med rekordhøje 9700 personer.

I de tre sommermåneder lagt sammen faldt ledigheden med 20.000.

Trods faldet er dog stadig et stykke vej endnu, før ledigheden er tilbage på det niveau, den havde, inden coronakrisen nåede Danmark.

I februar umiddelbart inden epidemien var ledigheden på 3,7 procent. Her var 32.900 færre ledige end i september.

Resten af vejen retur bliver ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, lang.

Han peger på, at mange i begyndelsen efter genåbningen af samfundet hurtigt kom i arbejde.

- Men nu er der ikke så meget mere genåbning tilbage, tværtimod kom der nye begrænsninger på blandt andet restauranterne i september, og hele rejsebranchen er stadig meget hårdt ramt, skriver han i en kommentar.

Han regner derfor ikke med det store fald i ledigheden i den nærmeste fremtid. I løbet af 2021 forventer han dog, at ledigheden igen vil falde.

- Forhåbentlig vil der være mindre sygdom og færre restriktioner rundt omkring i verden, og så bliver der gjort rigtig meget fra centralbanker og regeringer for at sætte fart på efterspørgslen, vurderer økonomen.

Den højeste ledighed i Danmark under coronakrisen var i maj. Her var 21.500 flere personer ledige end i september, hvilket gav en ledighed på 5,6 procent.

Når man ophører med at være ledig, betyder det ikke nødvendigvis, at man har fået et job. Det kan også være, fordi man er begyndt på et studie, er blevet syg eller gået på barsel.