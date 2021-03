Ledigheden er faldet med over 6000 efter genåbningen

Det er ikke muligt at aflæse direkte af tallene, om faldet i ledigheden kan kobles sammen med genåbningen 1. marts, hvor det meste af detailhandlen fik lov at genåbne, og en del af skoleeleverne kom tilbage i skole.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der dagligt opgør antallet af ledige under coronakrisen.

Troels Kromand Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit, påpeger, at ledigheden nu stort set er på samme niveau som før den anden runde af nedlukning, der blev iværksat i december.

- At genåbningen så hurtigt bringer fremgang på arbejdsmarkedet med sig, er fantastisk nyt. Og vi kan godt indstille os på yderligere fremgang, hvis mere kan genåbnes.

- I forvejen er der slået rigtig mange stillinger op i februar. Der giver både udsigt til, at personer på lønkompensation kan vende tilbage i job, men også at beskæftigelsen kan stige ud over det, så ledigheden vil falde yderligere, siger han i en kommentar.

Der er i øjeblikket registreret 168.884 ledige i Danmark. Den seneste uges fald ændrer ikke ved det generelle billede - at ledigheden er steget det seneste år.

Under coronakrisen er køen af ledige vokset med 37.390 personer.

Ud af de 37.390 personer er 7616 tilmeldt ordningen for arbejdsfordeling.

Det er en ordning, der er etableret under coronakrisen, så virksomheder kan fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til.

De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer, hvor de ikke er på arbejde i virksomheden og undgår til gengæld en fyreseddel.