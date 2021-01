Under coronakrisen har mange tusinde danskere oplevet at miste deres arbejde. (Arkivfoto)

Ledigheden er faldet for sjette måned i træk

Efter at ledigheden faldt markant i starten af foråret, er det siden generelt gået i den rigtige retning.

Fra oktober til november faldt bruttoledigheden med 3200 til 127.700.

Det var sjette måned i træk med fald i bruttoledigheden, viser tal fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job - herunder folk der er i aktivering.

Med til historien om den faldende ledighed hører det, at der forud for det halve års fald var tre måneder med markante stigninger i ledigheden. Det skete som følge af nedlukningen af Danmark i midten af marts.

Bruttoledigheden ligger desuden fortsat højere, end den gjorde umiddelbart før Danmark blev ramt af coronapandemien. Bruttoledigheden var således 24.100 højere i november end i februar.

Trods den fortsat højere ledighed glæder flere økonomer sig over det seneste halve års nedgang i ledigheden. Flere peger på, at det varmer, inden krisens andenbølge begynder at vise sig i tallene.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, ser en overvejende sandsynlighed for, at ledighedstallene igen vil bevæge sig opad i forbindelse med, at smitten er steget, og restriktionerne løbende er strammet til.

- Det bider på økonomien i øjeblikket, og vi skal huske på, at dagens tal alene dækker til og med november.

- Dog forventer vi ingen ny eksplosion i ledigheden. Situationen er mere robust nu, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.