Mette BL Thomsen arbejder som coach, akupunktør og zoneterapeut og har som alle andre klinikejere været nødt til at holde lukket i flere måneder det seneste års tid. Det har fået hende til at tænke over, hvad det er, hun vil bruge sin tid og energi på fremover.

Lediggang kan være roden til noget godt

Erhverv - 10. maj 2021 Af Lars Ahn Pedersen

Mette BL Thomsen er en kvinde med mange jern i ilden. Hun er coach, akupunktør, zoneterapeut og foredragsholder og har i mere end 30 år drevet virksomheden og klinikken Lift Your Life i Roskilde. Derudover arbejder hun som sygeplejerske, er formand og stifter af Roskilde Issvømmer Forening - RISF og står også bag Photos Gone Wild.

For sådan en person kan det være lidt af en mur at støde ind i, når samfundet lukker ned, og man ikke kan holde sin foredragsvirksomhed og klinik åben i op til flere måneder ad gangen, men bare må sidde derhjemme og vente.

Sidste år blev det således til betydelig færre foredrag for Mette BL Thomsens vedkommende. Det står i skærende kontrast til det tidligere aktivitetsniveau for »dansk energi dronning«, som hun kalder sig i en af sine brochurer, men det får hende ikke til at hænge med hovedet.

- Jeg har savnet klienterne på klinikken og alle mine foredrag, men har faktisk nydt, at jeg ikke har haft så mange private gøremål. Det har været lidt af et wakeupcall, og det har givet mig tid til fordybelse på hjemmefronten. Fremover vil jeg bestræbe mig på at prioritere tiden, så jeg ikke oplever at have travlt. Jeg har talt med mange om, at det har været rart ikke at have så mange pligter, og jeg er sluppet for at have dårlig samvittighed over de muligheder, jeg ikke kunne udnytte, fordi de aktiviteter også var lukket ned, siger hun.

Taknemmelig for hjælp Økonomisk set har det selvfølgelig ikke været uden omkostninger at holde lukket fra midt-december til starten af april, men Mette BL Thomsen synes ikke, hun har grund til at klage.

- Som selvstændig er jeg meget taknemmelig for at bo i et land, hvor der blev effektueret hjælpepakker, der gjorde, at min klinik kunne overleve. Det gav en vished, der gjorde, at jeg kunne koncentrere mig om andre projekter, siger hun.

Mette BL Thomsen er oprindelig uddannet sygeplejerske og har stadig vagter. Det har gjort, at hun i hjemmesygeplejen har oplevet og hørt historier om, hvor hårdt Covid-19 kan ramme, og hvor let det er at blive smittet. Af samme grund har det ikke været svært for hende at bakke op om coronarestriktionerne og de midlertidige nedlukninger, det har ført med sig, også for hendes klinik. Men siden den 6. april har hun igen taget imod klienter, og hun kan konstatere, at de ikke har glemt hende.

- Jeg kan godt mærke, at klienterne har savnet at komme her, og jeg kan se, at der er brug for det, siger Mette BL Thomsen.

Hun fortæller, at mange af klienterne døjer med spændinger i nakke, skulder og lænd efter meget stillesiddende arbejde foran pc'en, og at klienterne gerne vil have styrket immunforsvaret, have hjælp til at slippe af med »corona-kiloerne« og helt generelt gerne vil have boostet energien og genvinde det gode humør.

Fantasidyrene Nedlukningen har som nævnt givet Mette BL Thomsen tid til andre gøremål, og et af dem er førnævnte Photos Gone Wild, der er udsprunget af en mangeårig hobby med at tage billeder af grene, sten, træer, buske og andre ting i naturen, der ligner dyr. Hendes samling har for længst rundet 30.000 billeder af fantasidyr.

- Jeg har brugt en god bid af de tre måneder på at nørde mig ned i alle mine billeder af fantasidyr, og jeg har tænkt meget over, hvad det er, der skal fylde i mit liv? Det har altid givet mest mening, når det, jeg beskæftiger mig med, er noget, der kan inspirere og berige andre menneskers liv, siger hun.

Photos Gone Wild-hjemmesiden har fået en ordentlig overhaling og kommer snart i ny og mere brugervenlig version. Mette BL Thomsen har desuden planer om at holde flere workshops og foredrag for både børn og voksne om kunsten at finde fantasidyr i sine omgivelser. Hun har også i pipelinen, at hun vil lave undervisningsmateriale og skrive bøger om fantasidyr til børn og unge.

Endelig har hun investeret i en del it-udstyr, så hun kan lave videoer, online-foredrag og kurser, for nedlukningen har lært hende, at der skal være andre måder at komme ud til folk på, når der er forsamlingsforbud.

- Nedlukningen har bekræftet mig i, at vi skal bevare den positive tilgang til udfordringer, være forandringsparate og kunne sadle om, når behovet er der. Det er vigtigt at »have flere heste at ride på« og særligt vigtigt, at vi bruger tiden på noget, der giver os energi og øger livsglæden, siger hun.

Før og efter corona Først og fremmest håber Mette BL Thomsen, at corona kan få os til at se på vores måde at leve på med andre øjne. Det handler om at være taknemmelig og se muligheder, siger hun.

- Tænk på al den tid, vi har fået sammen med vores børn og nære familie, fordi vi har været nødt til at være hjemme. Den mulighed får vi aldrig tilbage på samme måde. Jeg synes, vi er nødt til at stoppe op og se, om det, vi hidtil har gjort, også er det, vi har lyst til og behøver at gøre. Vi skal blive bedre til at finde ud af, hvad der giver mening og beriger livet. Vi skal turde lytte til hjertet og vælge til og fra de rigtige steder, siger hun.

Som et andet eksempel nævner Mette BL Thomsen, at hun selv har været typen, der altid har givet mange knus, også til alle klienterne på klinikken, men at hun har lært, at man sagtens kan opleve nærhed og samhørighed uden knus og fysisk kontakt.

- Jeg tror, vi kommer til at dele tiden op i før og efter corona, og at vi lærer at være sammen på afstand. Spritten er kommet for at blive, og knusene vil blive begrænset. Det betyder til gengæld, at vi skal være mere inkluderende i vores måde at tænke på, så vi får alle med, for nedlukningen har især været hård for de ensomme og mange af de unge, siger hun.