Ledige kan komme i praktik og løntilskud efter nedlukning

Ledigheden er steget under coronakrisen. Nu åbnes der igen for tilbud målrettet ledige.

Fra den 15. april vil det igen være muligt for ledige at komme i for eksempel løntilskud eller virksomhedspraktik med fysisk fremmøde.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

I store dele af coronakrisen har det ikke været muligt at tilbyde virksomhedsrettede forløb til ledige. Det gælder senest under vinterens nedlukning.

- Det glæder mig, at vi skridt for skridt kan vende tilbage til normale tilstande - også hvad angår beskæftigelsesindsatsen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Begrænsningerne i indsatsen har været nødvendige af sundhedsmæssige årsager, men det er godt, at de ledige nu kan komme tilbage i virksomhedsrettede tilbud, som vi ved har en god effekt.

Genoptagelsen af beskæftigelsesindsatsen kommer i forlængelse af aftalen om en langsigtet genåbningsplan, som alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige blev enige om 22. marts.

Genåbningen betyder, at kommunen - ud over praktik og løntilskud - kan tilbyde nyttejob samt øvrig vejledning og opkvalificering.

Og der er brug for det, lyder det fra beskæftigelsesministeren. Siden coronaepidemien begyndte i foråret sidste år, er der nemlig sket en stigning i antallet af ledige.

Alene i februar, hvor store dele af Danmark var lukket ned, steg antallet af ledige med 3800 personer.

Tallet dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job. Det gælder også folk, der er i aktivering.

- Der er ingen tvivl om, at coronaen har ramt ledige hårdt, og det er særligt gået ud over ledige på kanten af arbejdsmarkedet og langtidsledige.

- Det skal vi tage hånd om, og første skridt på vejen er at få genåbnet en del af den aktive beskæftigelsesindsats, siger Peter Hummelgaard.

Ved udgangen af marts var der 131.700 ledige registreret i Danmark. Det svarer til 4,6 procent af arbejdsstyrken.

Tallet toppede i maj 2020, hvor det gjaldt 5,5 procent af arbejdsstyrken. Inden coronakrisen lå det på 3,6 procent.