Lederuddannelsen skal tæt på virkeligheden

Erhverv - 07. oktober 2020 kl. 12:10 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det kan være en stor udfordring at stå med både job og ambitioner om at tage en videreuddannelse i ledelse, men nu er det blevet lettere at tage hele uddannelsen i Diplom i ledelse, da den fremover udbydes samlet af Københavns Professionshøjskole på Campus Nordsjælland i Hillerød.

- Diplom i ledelse er en videregående uddannelse for dem, som allerede er ledere eller snart skal være det. Uddannelsen giver kompetencer, som mange kommuner stiller krav om, at deres ledere skal have, fordi god ledelse er centralt i den offentlige service, siger Thomas Ryan Jensen, der er chefkonsulent og underviser på Diplomuddannelsen i ledelse.

Mange studerende er uddannet sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærere eller de kommer fra politiet og beredsskabet, men diplomlederuddannelsen er dog ikke kun for offentlig ansatte.

FAKTA Diplomuddannelsen i ledelse.

Kompetencegivende Lederuddannelse på bachelorniveau (60 ECTS point).

7 moduler, 3 obligatoriske, 3 valgfag og 1 afslutningsprojekt.

Grundmoduler: »Personligt lederskab og Forandring«, »Ledelse af Medarbejdere og Faglig Udvikling« og »Organisatorisk udvikling og Samskabelse«.

Valgmoduler: »Proceslederforløbet«, »Sundhedsledelse«, »Ledelse og bæredygtighed«, »Ledelse og filosofi«, »Strategisk ledelse« og »Økonomisk ledelse«.

Deltidsstudie, der tager to-tre år.

Udbydes bl.a. af professionshøjskolerne.

Københavns Professionshøjskole udbyder uddannelsen i Købehavn, Rønne og Hillerød.

I Hillerød foregår undervisningen på Campus Nord, Carlsbergvej.

Onsdag den 4. november kl. 16-18 er der åbent hus på diplomuddannelsen i Hillerød.

Den fulde diplomuddannelse i ledelse i Hillerød er bl.a. blevet til i dialog med Hillerød kommune.

Hjemmeside: phmetropol.dk Private virksomheder sender også ledere på videreuddannelse i Hillerød.

Ledere fra frontlinjen - Vores studerende er typisk ledere for medarbejdere i frontlinjen. De er 1. linjeledere, der får en teoretisk uddannelse, som retter sig mod den praktiske virkelighed, som de kender, siger Christel Trøstrup, der er uddannet sygeplejerske, Ph.d og lektor på Diplomuddannelsen i ledelse.

Diplom i ledelse tager to-tre år at gennemføre. Den er bygget op af syv moduler, tre fælles grundmoduler og tre valgfag samt en afsluttende opgave. Grundmodulerne har været udbudt fra Campus Nordsjælland i flere år men fremover tilbydes valgfagene og afgangsprojektet også fra uddannelsen i Hillerød, og det betyder, at de studerende ikke behøver at tage turen ind til Københavns Professionshøjskole på Tagensvej i Købehavn for at blive færdige.

En hel uddannelse - Vi har i en årrække haft en halv uddannelse. Nu har vi en hel, og vi tror på, at potentialet er der, og at vi får en bedre uddannelse, når de studerende skal bruge mindre tid på transport. Vi ved, at en række ledere fra yderkommunerne fravælger at tage en lederuddannelse, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen, så at tilbyde uddannelsen samlet er også en måde at gøre den tilgængelig for flere. Vi vil også gerne være tæt på den virkelighed, som lederne skal være i, og vi ved, at uddannelsen giver stærke netværks- og samarbejdseffekter, når folk kender hinanden fra deres uddannelsen, siger Thomas Ryan Jensen.

- Det giver de studerende en bedre sammenhæng i deres uddannelse. Vi kan også tone undervisningen i forhold til landspolitiske eller regionale problemstillinger og den praksis, som de studerende kender fra frontlinjen, siger Christel Trøstrup, der blandt andet underviser i modulet Sundhedsledelse.

Samtidig med jobbet Undervisningen foregår på en hverdag, og uddannelsen tages sideløbende med, at man varetager sit job. Det er Campus Nordsjælland på Carlsbergvej i Hillerød, der huser diplomuddannelsen. På Campus Nordsjælland kan man også tage uddannelserne til pædagog, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver.

- Vi har et stærkt studie- og uddannelsesmiljø her, og det vil vi gerne have udvidet, så vi også kan tilbyde flere videreuddannelser, siger Carina Villadsen og tilføjer, at når man i gang med Diplom i ledelse, så er det også en personlig udviklingsproces, hvor man har fokus på sig selv som menneske og leder.

Topmotiverede - Vores studerende er meget ansvarlige og topmotiverede. De er glade for, at der endelig er noget for dem, og de får fyldt ny viden på. Nogle forventer måske mest at lære nogle metoder, men her får de at vide, at de er allerede ledere, og de skal se på, hvad der fungerer og hvorfor. Det er ikke tom kar, der kommer her men mennesker med livserfaring, siger Thomas Ryan Jensen.

Og efter de to-tre år på en diplomlederuddannelse, hvad er det så for ledere, der kommer ud?

- Det er bedre ledere, som står mere sikkert i deres eget lederskab. Mange kommer ind i lederopgaven uden en uddannelse, og de fægter sig igennem. Så kommer de her og får en lederuddannelse. De har noget at stå på. Det giver en ro og sikkerhed i at fylde rollen ud, siger Thomas Ryan Jensen.

- De vælger sig selv som ledere, fordi har fået mulighed for at standse op og reflektere over, hvad de vil og hvorfor. Det giver en personlig grounding i det at være leder, siger han.

- Det er en fornøjelse og stor gave at være vidne til når personligheden og lederen smelter sammen, siger Christel.

Til næste sommer forventer underviserne fra Diplom i ledelse, at de kan overrække det første eksamensbevis til en færdiguddannet leder fra lokationen på Campus Nordsjælland i Hillerød.

Undervisningen i Diplomuddannelsen i ledelse foregår på Campus Nordsjælland i Hillerød.

