Liselotte Lyngsøe, fremtidsforsker og stiftende partner og direktør i Future Navigator taler om en verden præget af tabuer, hastighed, paradokser og nærhed - og hvor mobiliteten af ideer, varer og mennesker aldrig har været større.

Send til din ven. X Artiklen: Lederkonference i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lederkonference i Hillerød

Erhverv - 20. oktober 2021 kl. 16:54 Kontakt redaktionen

Der bliver sat fokus på "Ledelse i kompleksitet", når Ledernes Konference Tour kommer forbi Royal Stage i Hillerød den 27. oktober kl. 12.30-16.

Ledelse i kompleksitet handler om, at ledere skal agere i en verden, der til stadighed bliver mere kompleks. Der er pludselige kriser, konstante forandringer inden for teknologi, krav om mere bæredygtighed og øget diversitet i driften, stor global konkurrence og meget andet. Dette medfører, at omgivelserne, og dermed det grundlag lederen tager beslutninger på, er i konstant bevægelse. Derfor kan lederen sjældent udtænke de bedste løsninger selv, men har behov for input fra omgivelserne - helt fra kollegaer og samarbejdspartnere til kunder og sågar konkurrenter for at sætte det rigtige retning.

Inddragelse af omgivelserne bliver en nødvendighed og skaber uendelige muligheder, lyder det fra den faglige organisation Lederne, som står bage konferencetouren, men lede i kompleksitet betyder også, at lederen sættes i flere udfordrende dilemmaer, hvor der skal balanceres mellem modsatrettede hensyn og krav for at lykkes.

Inspiration fra tre kvindelige ledere

På konferencedagen giver Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stiftende partner og direktør i Future Navigator oplæg sammen med Lilian Mogensen, der ledelsesrådgiver og tidl. topleder i Danske Bank, ATP/Udbetaling Danmark og medforfatter til bogen "Håndbog for mellemledere".

Dagens tredje oplægsholder er Mia Maja Hansson, serieiværksætter og innovatør, der fortæller om, hvordan man skaber et ledelsesrum, der nedbryder siloer og klassisk konkurrence og skaber både forretning og madfællesskaber centreret om deleøkonomi og kooperative organiseringer.

Mia Maja Hansson kæmper for at give plads til de menneskelige bundlinjer i erhvervslivet og for at gøre vækst til et subjektivt begreb. Hun er stifter af Kitchen Collective, Street Food om Søerne, CPH Food Space og senest Staldkøkkenet og har med sin ledelsesfilosofi hjulpet mere end 600 madiværksættere i gang med at etablere virksomhed.

Det koster 300 kroner for medlemmer og 500 kroner for øvrige at deltage.