Ledere bør have tech-kompetencer

- Der er ikke nogen tvivl om, at det i dag er essentielt, at virksomhederne er i stand til at tænke hele den digitale it-transformation ind i ledelsesbeslutningerne. Virksomhederne skal være i stand til at eksekvere hurtigt, og derfor er hastighed alfa og omega. Det er så at sige det, der vil være med til at skille fårene fra bukkene. Dermed er det også klart, at topledelsen skal have flair for, hvad teknologien kan, siger Lars Bo Klausen, der er direktør og landechef for VMware Denmark.