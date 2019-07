Lavere renter giver boligejere appetit på at lægge lån om

De danske boligejere havde stor appetit på at optage nye lån eller omlægge deres eksisterende lån i juni.

Samlet gav de danske realkreditinstitutter 39.668 lånetilbud i juni, og det er det højeste antal i fire år.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er finanssektorens interesseorganisation.

Renterne på finansmarkederne har været faldende på det seneste, og det har især fået nuværende boligejere til at indhente lånetilbud for at se, om der er penge at spare på boligudgifterne ved at lægge om.

Tre ud af fire lånetilbud var således med henblik på at lægge om. Det er særligt fastforrentede lån, der bliver lagt om til.

- Vi ser tydelige tegn på, at konverteringsbølgen er ved at nå nye højder. Den seneste tids rentefald har nemlig fået flere danskerne til at undersøge deres muligheder for at omlægge deres realkreditlån, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

De seneste måneders rentefald har betydet, at der er blevet sat en række rekorder for de renter, det er muligt at få på sit boliglån.

For eksempel er det for første gang nogensinde blevet muligt at få et fastforrentet lån med 30 års løbetid til en rente på en procent.

Det er både muligt med faste månedlige afdrag, men også med afdragsfrihed i de første ti år af lånets løbetid.

Samtidig er der nu negative renter på en stribe flekslån. Det betyder dog ikke, at det er gratis at låne penge, for man skal betale bidragssatser for at låne penge. Det er et gebyr til det realkreditinstitut, man har lånt pengene af.

Boligejere, der overvejer at lægge lån om, skal senest gøre det 31. juli, hvis de vil nå at opsige deres nuværende lån per 1. oktober.