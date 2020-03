Lastbiltrafikken kører uberørt af corona-nedlukning

- Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene.

- Disse behov forsvinder ikke på grund af coronakrisen. Snarere tværtimod, fortsætter han.

De færre privatbilister hænger muligvis sammen med, at regeringen har opfordret alle, der kan, til at arbejde hjemmefra. Nogle butikker og forretninger har direkte fået påbud om at lukke.

Der er ikke lagt restriktioner på varelevering til blandt andet fødevarebutikker. Tværtimod er varer undtaget fra den lukning af de danske grænser, som også er blevet indført.

Samtidig har regeringen og dagligvarebutikkerne lovet, at der vil være rigeligt med forsyninger.

Vejdirektoratets tal viser, at der var særlig stor aktivitet for lastbilerne 13. og 14. marts. Det var dagene umiddelbart efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde annonceret regeringens tiltag for at inddæmme spredningen af coronavirus.