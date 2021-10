Se billedserie Væksthuset forlænger sommersæsonen langt ind i efteråret. Foto: ALLAN NORREGAARD

Lars gør drømmen om det engelske drivhus til virkelighed

Erhverv - 08. oktober 2021 kl. 12:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Lars Øster Rosenqvist opfylder ikke bare drivhusdrømme for sine kunder. Han drømmer også selv om, at hans landejendom i Hillerød snart kan åbne en showhave, hvor man kan se et eksempel på de Alitex væksthuse, som han er eneforhandler af i Nordeuropa.

Det er drivhuse, som ikke mangler noget. De er bygget på støbt fundament, nogle med varme i gulvet med den karakteristiske murstensmur for neden, som bærer væksthusets struktur, der er lavet af aluminium udformet som træprofiler med ruder af sikkerhedsglas. Tagryggen består af de karakteriske firnurlige "crestings" så fuglene ikke får lyst til at slå sig ned der. Vinduerne i tag og sider kan åbnes og lukkes, og der kan indvendigt installeres alt fra automatiske temperatur- og vandingssystemer til brændeovn. Sådan en drøm af et drivhus står i en have i Søborg.

Fakta MyGreenhouse, Gørløse ved Hillerød

Indehaver Lars Øster Rosenqvist

Eneforhandler i Nordeuropa, Schweiz og Holland af de engelske, viktorianske Alitex Greenhouses.

Rådgiver i og følger byggeprocessen m.h.t. design, arkitektur, byggetilladelser, materialer, opførsel og montering, indretning og efterfølgende service

Forhandler desuden Pure frameless Greenhouses, Gaze Burvill havemøbler i håndlavet eg, Italian Terrace terrakotta - krukker, Montuns Plant supports plantetilbehør og Henchman tripod stiger på Mygreenhouse.nu

- Det her er det mest avancerede viktorianske væksthus, som findes på markedet. Det er godkendt af fonden National Trust i England, fordi det bruges, når historiske huse bliver renoveret, så MyGreenhouse er det eneste sted, hvor du kan købe et væksthus i denne kvalitet. Vi tilpasser væksthuset til de øvrige bygningers arkitektur og til havens størrelse, forsikrer Las Øster Rosenqvist.

Væksthuse for liebhavere Alitexvæksthuset fås i en standardudgave, hvor det mindste er otte kvadratmeter, men de fleste kunder vælger de individuelle løsninger, og det største væksthus, som Lars Øster Rosenqvist har leveret i Danmark har været på 45 kvadratmeter.

Et væksthus, som det på cirka 20 kvadratmeter, som han viser frem i Gladsaxe, koster op mod 300.000 kroner, når det er leveret og monteret.

- Vi henvender os til liebhaversegmentet, men selv for liebhavere har de fleste svært ved at acceptere prisen i starten, fortæller han.

- Men man kan ikke både være bedst og billigst. Her får man et væksthus for livet, som ikke skal vedligeholdes og som kan bruges hele året, da det er bygget med samme styrkemæssige krav som et almindeligt beboelseshus.

Uddannet maskinmester Lars Øster Rosenqvist er oprindelig uddannet maskinmester, hvor han sejlede med ØK i nogle år. Da han gik i land, arbejdede han i en længere periode med salg af tekniske produkter og facader, men han har altid interesseret sig for smukke haver og for 16 år siden stiftede han et firma, der designede og opførte Alitex væksthuse og orangerier sammen med en partner. I 2018 stiftede Lars MyGreenhouse og blev eneforhandler af Alitex Greenhouses i Nordeuropa, Holland og Schweiz.

- Første gang jeg så et Alitexvæksthus i et engelsk havemagasin vidste jeg, at det ville jeg sælge, fortæller Lars Øster Rosenqvist, der har været agent for Alitex Greenhouses i 16 år.

Det var dog ikke helt let at få lov til at blive forhandler. Hos Alitex mente man, at det var nok at koncentrere sig om de engelske kunder, så der skulle opbygges helt nyt marked fra bunden, da Lars Øster Rosenqvist fik retten til at forhandle det kendte brand i Danmark, Schweiz og Holland. I dag står virksomheden fra Hillerød sammen med Alitex agenter i USA for 25 procent af eksportsalget fra firmaet. I Danmark går størstedelen af salget til kunder i Nordsjælland men der står også Alitex-væksthuse i haver i Aarhus, Aalborg og Sønderborg.

Corona har øget interessen Selv om prisen på sådan et væksthus er forbeholdt passionerede hus- og haveejere, så har MyGreenhouse ligesom andre drivhusfirmaer også mærket, at coronaperioden har givet en fornyet interesse for at hygge sig i haven.

- Interessen er steget markant, og vi vil gerne bygge til folk, som drømmer om et opholdsrum, hvor de kan hygge sig hele året i selskab med grønne planter, siger Lars Øster Rosenqvist, der sælger cirka 20 væksthuse om året.

Hos MyGreenhouse begynder et nyt projekt altid med et uformelt og gratis besøg, hvor Lars Øster Rosenqvist taler med haveejerne om, hvor et væksthus bedst kan placeres og hvilke godkendelser, der skal indhentes fra myndighederne.

- Man køber ikke bare en væksthus-ramme men design og rådgivning fra dag 1. Jeg spørger ind til, hvad kunderne ønsker at dyrke eller hvordan de gerne vil bruge deres nye væksthus. Så designer vi huset sammen, søger om tilladelser, skaffe materialerne og vælger tilbehøret, siger han.

- Og ja det er en kæmpe fordel at være uddannet maskinmester, for der skal ikke bare rådgives om bygninger men også om varme-, ventilation og elsystemer. Jeg ved, hvad tingene koster og hvordan det skal laves, fordi jeg kender alt det tekniske, mens jeg har måtte lære alt om det arkitektoniske, siger han.

Kun et spørgsmål om midler Men maskinmesteren har også et blødt punkt for det, som et væksthus kan bruges til. Der findes så mange smukke blomster og interessante planter og man bliver bare glad af at beskæftige sig med ting, der vokser og gror, understreger han.

- Den her type drivhuse blev udviklet i den viktorianske periode i England. Det var den gang industrialiseringen tog fart og mange begyndte at producere varer på et samlebånd. Alitex har skabt et væksthus, der både har høje standarder, robusthed og rummer elementerne af skønhed, for der er tænkt over alle detaljer her og alt har et formål fra tagrenderne i tilpasset målestok til crestingene på tagryggen, konkluderer han.

- De fleste kan godt se, at det koster mere at bygge i denne kvalitet, og uanset, hvilke ideer kunderne har, så kan vi lave det. Det er kun et spørgsmål om fantasi og investering.